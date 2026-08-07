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    Besonders beachtet!

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    SK hynix Aktie mit deutlichem Rücksetzer - 07.08.2026

    Am 07.08.2026 ist die SK hynix Aktie, bisher, um -5,81 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SK hynix Aktie.

    Besonders beachtet! - SK hynix Aktie mit deutlichem Rücksetzer - 07.08.2026
    Foto: Tada Images - stock.adobe.com

    SK hynix ist ein führender südkoreanischer Speicherchiphersteller (DRAM, NAND-Flash) für PCs, Server, Smartphones und Rechenzentren, stark im High-Bandwidth-Memory (HBM) für KI-Anwendungen. Wichtige Konkurrenten sind Samsung, Micron, Kioxia und Western Digital. Stärke/USP: technologische Führungsrolle bei HBM, enge Partnerschaften mit Hyperscalern und hohe Effizienz in der Massenfertigung.

    SK hynix Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 07.08.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die SK hynix Aktie. Mit einer Performance von -5,81 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der SK hynix Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -7,46 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 876,00, mit einem Minus von -5,81 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von SK hynix mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -9,43 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SK hynix Aktie damit um -14,73 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -28,42 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +73,33 % gewonnen.

    SK hynix Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -14,73 %
    1 Monat -28,42 %
    3 Monate -9,43 %
    1 Jahr +73,33 %
    Stand: 07.08.2026, 08:19 Uhr

    Informationen zur SK hynix Aktie

    Es gibt 710 Mio. SK hynix Aktien. Damit ist das Unternehmen 621,83 Mrd. € wert.

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    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Micron Technology, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,18 %. Western Digital notiert im Plus, mit +0,15 %.

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    Ob die SK hynix Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SK hynix Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SK hynix

    -5,81 %
    -14,73 %
    -28,42 %
    -9,43 %
    +8.759.900,00 %
    ISIN:US78392B1070WKN:A1JWRE
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