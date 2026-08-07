Atlassian Registered (A) Aktie hebt ab. Was steckt dahinter? - 07.08.2026

Die Atlassian Registered (A) Aktie konnte bisher um +29,78 % auf 124,20€ zulegen. Das sind +28,50 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Atlassian Registered (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,55 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 124,20€, mit einem Plus von +29,78 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Atlassian ist ein führender Anbieter von Kollaborations- und Produktivitätssoftware, bekannt für Produkte wie Jira und Confluence. Das Unternehmen konkurriert mit Microsoft, Asana und Slack und hebt sich durch eine breite Produktpalette und starke Entwickler-Community ab.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Atlassian Registered (A) Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +65,26 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +46,90 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +67,47 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Atlassian Registered (A) -9,81 % verloren.

Atlassian Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +46,90 % 1 Monat +67,47 % 3 Monate +65,26 % 1 Jahr -21,96 %

Informationen zur Atlassian Registered (A) Aktie

Stand: 07.08.2026, 08:19 Uhr

Es gibt 160 Mio. Atlassian Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,70 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

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Ob die Atlassian Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Atlassian Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.