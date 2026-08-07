Aktien Frankfurt Ausblick
Vorsicht - US-Jobbericht und Iran-Unsicherheit
- Dax startet höher, Wochenplus von zwei Prozent
- Ölpreis bleibt wegen Iran-Gesprächen unberechenbar
- Daimler Truck fällt, Versicherer melden Gewinne
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Freitag zunächst an seine Verschnaufpause vom Vortag anknüpfen. Der X-Dax signalisierte für den Dax knapp eine Stunde vor dem offiziellen Handelsbeginn ein Plus von 0,1 Prozent auf 26.169 Punkte. Nach seinem zur Wochenmitte erreichten Höchststand bei etwas über 26.400 Zählern fehlt dem Leitindex für einen Anstieg über dieses Kursniveau derzeit die Kraft. Damit zeichnet sich auf Wochensicht ein Dax-Plus von gut zwei Prozent ab.
Bremsen könnte vor dem Wochenende der Ölpreis, der erneut etwas stieg, da die Aussichten auf eine dauerhafte Einigung zwischen den USA und dem Iran zur Wiederöffnung der Straße von Hormus weiterhin ungewiss sind. US-Präsident Donald Trump geht jedoch nach eigenen Angaben weiter davon aus, dass der Iran-Krieg "ziemlich bald" enden und eine Einigung zur Öffnung der Meerenge bevorstehen könnte.
"Der Ölpreis liegt bei 80 und nicht mehr bei 100 Dollar, was die Inflationsrisiken etwas lindern dürfte", kommentierte Analyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. Auf einen Abwärtstrend bei den Energiepreisen sei in diesen Tagen aber kein Verlass. Zu fragil seien die immer wieder anberaumten, dann aber doch ohne belastbares Ergebnis versandenden Gespräche der Konfliktparteien am Persischen Golf.
In der Berichtssaison geht es in Deutschland am Freitag merklich ruhiger zu als an den Tagen davor. Auf der Agenda stehen aus dem Dax Zahlen der Versicherer Allianz und Munich Re sowie des Lkw-Herstellers Daimler Truck auf der Agenda. Am Nachmittag dürften sich die Anleger für die monatlichen Arbeitsmarktdaten aus den USA interessieren.
Geringe Katastrophenschäden und gute Geschäfte in allen Bereichen bescherten dem Versicherer Allianz im zweiten Quartal ein Rekordergebnis. Der operative Gewinn kletterte um fast elf Prozent. Damit übertraf die Allianz die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten klar. Unter dem Strich entfiel auf die Anteilseigner mit 2,6 Milliarden Euro wegen Effekten aus Anteilsverkäufen allerdings weniger Gewinn als ein Jahr zuvor. Experten hatten sich hier mehr versprochen. Vorstandschef Oliver Bäte sieht die Allianz weiter auf Kurs zu dem geplanten operativen Jahresgewinn von 16,4 bis 18,4 Milliarden Euro. Im vorbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate fiel die Allianz-Aktie zuletzt um 0,4 Prozent.
Die Munich Re bekommt den Preisabschwung im Geschäft mit Erstversicherern deutlich zu spüren. Nach weiteren Abschlägen bei der jüngsten Vertragserneuerung kappte Vorstandschef Christoph Jurecka sein Umsatzziel für das laufende Jahr. Im zweiten Quartal verdiente der Rückversicherer hingegen - wie bereits vorab gemeldet - unter dem Strich über sechs Prozent mehr. Jurecka sieht die Munich Re daher "auf sehr gutem Weg" zu ihrem geplanten Jahresgewinn von 6,3 Milliarden Euro. Die Papiere der Münchener stiegen auf Tradegate um 0,4 Prozent.
Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck musste beim Nettogewinn im zweiten Quartal deutliche Abstriche machen. Das Ergebnis je Aktie sackte im Jahresvergleich um fast die Hälfte ab. Unter anderem belasteten Zölle die Profitabilität auf dem wichtigen nordamerikanischen Markt. Vorläufige Zahlen zum Tagesgeschäft hatte das Unternehmen bereits vor gut zwei Wochen vorgelegt und die Jahresziele erhöht. Letztere bestätigte Chefin Karin Radström. Für die Aktien der Stuttgarter ging es auf Tradegate um 5,7 Prozent abwärts. Ein Händler verwies auf den Auftragseingang als Belastungsfaktor.
Der Spezialchemiekonzern Lanxess steigerte im zweiten Quartal den Umsatz um 6,5 Prozent. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) lag gut 1 Prozent höher. Das Unternehmen setzt weiter auf Einsparungen und bestätigte das Jahresgewinnziel. Lanxess-Chef Matthias Zachert betonte allerdings, dass "kein nachhaltiger Aufschwung der Nachfrage in unseren Kernmärkten in Sicht" sei und die Marktbedingungen anspruchsvoll blieben. Die Aktien gaben auf Tradegate um 1,0 Prozent nach.
Die Anteilsscheine von MTU büßten auf Tradegate 2,3 Prozent ein. Zuvor hatten die Barclays-Analysten die Titel des Triebwerkbauers von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft./edh/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie
Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,11 % und einem Kurs von 435,6 auf Tradegate (07. August 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um +2,13 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,29 %.
Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 165,18 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 404,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 325,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 486,00EUR was eine Bandbreite von -25,22 %/+11,83 % bedeutet.
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Scalping Ideen am 6. August 2026 — DAX (Germany 40)
Stand: Donnerstag, 07:15 Uhr MESZ · Kursbasis Xetra-Kassa
Hinweis an die Moderation und an alle Mitlesenden:
Die Analyse steht vollstaendig in der Grafik. Da URLs in einem Bild
nicht anklickbar sind, fuehre ich hier alle verwendeten Quellen
nachvollziehbar auf. Die im Bild genannten Zahlen stammen ausschliesslich
aus den unten verlinkten Seiten, die Pivot-Punkte sind meine eigene
Berechnung daraus. Alles Weitere ist als persoenliche Einschaetzung
gekennzeichnet.
Falls diese Form der Quellenangabe nicht ausreicht, freue ich mich ueber
einen kurzen Hinweis, wie ihr es euch wuenscht — ich passe das gerne an.
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DIE ZAHLEN AUS DER GRAFIK
Xetra-Handelstag Mittwoch, 05.08.2026:
Eroeffnung 26.393,43
Tageshoch (Allzeithoch) 26.403,81
Tagestief 26.123,18
Xetra-Schluss 26.126,30 (−0,29 %)
Handelsspanne 280,63 Punkte
Schluss in der Spanne 1,1 %
Quelle (Primaerquelle Deutsche Boerse):
https://live.deutsche-boerse.com/index/dax/kurshistorie/historische-kurse-und-umsaetze
Rekordhoch, Kursspielraum bei gut 26.400 Punkten ausgeschoepft, Zitat
Andreas Lipkow ("Die Rally in der ersten Wochenhaelfte hat den DAX viel
Kraft gekostet"), Infineon als Schlusslicht mit fast −6 % trotz
Rekordumsatz, Fresenius mit ueber +5 % nach angehobenem Ausblick:
https://www.ariva.de/dax-index/news/roundup-aktien-frankfurt-schluss-dax-rally-nach-erneutem-12093700
https://www.wiwo.de/finanzen/boerse/boerse-aktuell-ddax-faellt-nach-weiterem-rekord-etwas-zurueck/100244888.html
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PIVOT-PUNKTE — FORMELN UND ERGEBNISSE
Eigene Berechnung nach der Floor-Trader-Formel aus Hoch, Tief und
Schluss der regulaeren Xetra-Sitzung vom 05.08.2026 (09:00-17:30 Uhr,
ohne vorboerslichen und ohne Late-Handel).
Ausgangswerte:
Hoch H = 26.403,81
Tief T = 26.123,18
Schluss C = 26.126,30
Formeln und Ergebnisse:
P = (H + T + C) ÷ 3 = 26.218
R1 = 2 × P − T = 26.312
R2 = P + (H − T) = 26.498
R3 = H + 2 × (P − T) = 26.593
S1 = 2 × P − H = 26.032
S2 = P − (H − T) = 25.937
S3 = T − 2 × (H − P) = 25.751
Alle Werte auf ganze Punkte gerundet. Jeder Wert ist mit den oben
angegebenen Ausgangsdaten und Formeln nachrechenbar.
Grafik und Berechnungen: eigene Darstellung.
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TERMINE AM DONNERSTAG, 06.08.2026 (Auswahl, alle Zeiten MESZ)
Konjunktur
08:00 Deutschland Auftragseingang Industrie 6/26
08:00 Deutschland Umsatz verarbeitendes Gewerbe 6/26
11:00 Eurozone Einzelhandelsumsatz 6/26
14:30 USA Erstantraege Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA Produktivitaet ex Agrar Q2/26 (vorlaeufig)
14:30 USA Lohnstueckkosten Q2/26 (vorlaeufig)
Unternehmen
07:00 Siemens Q3 · Deutsche Telekom Q2 · Merck KGaA Q2
07:00 Commerzbank Q2 · Aurubis Q3 · Fraport Q1
07:30 Rheinmetall Q2 · Henkel HJ · Renk Q2 · Scout24 Q2
07:30 1&1 · Ionos · United Internet · ProSiebenSat1
13:00 ConocoPhillips · 14:00 Fox Corp
22:00 Airbnb · Lyft · AIG · ResMed
Quelle Termine:
https://www.ariva.de/news/tagesvorschau-termine-am-6-august-2026-12093654
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-08/69226830-tagesvorschau-termine-am-6-august-2026-016.htm
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WAS MEINE EINSCHAETZUNG IST
Folgende Angaben in der Grafik sind meine persoenliche Einschaetzung
und keine Tatsachenbehauptung:
- die Tendenzangabe 40 % freundlich / 60 % schwaecher
- die erwartete Spanne 26.030 bis 26.320
- saemtliche Handelsideen mit Bereichen, Absicherungen und Zielen
- die Aussage, dass 08:00 und 14:30 Uhr das groesste
Bewegungspotenzial haben
- die Einordnung am Ende der Grafik
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Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.
© 2026 MelRoNiKay
Und was ist die Message hinter deinem immer gleichen Geschwafel?
Also im Gegensatz zu dir hat er dieses Jahr noch keinen Rekord mit Erreichen der K.O Schwellen aufgestellt ;)