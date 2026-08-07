Meta soll 567 Millionen Dollar in Fonds für Kinder zahlen
- Meta soll über eine halbe Milliarde Dollar zahlen
- Jugendliche erhalten strengere Schutzvorgaben
- Meta will gegen das Urteil in Berufung gehen
ALBUQUERQUE (dpa-AFX) - Der Facebook-Konzern Meta soll nach einer Gerichtsentscheidung im US-Bundesstaat New Mexico mehr als eine halbe Milliarde Dollar für Hilfen an Kinder zahlen, die durch Nutzung sozialer Medien Schaden genommen haben. Zudem müssen in dem Bundesstaat zusätzliche Einschränkungen für Nutzer im Alter unter 18 Jahren eingeführt werden: Unter anderem sollen bei Facebook und Instagram maximal 90 Stunden pro Woche verbringen können. Meta will in Berufung gehen.
Die Entscheidung geht zurück auf eine Klage des Generalstaatsanwalts von New Mexiko, Raúl Torrez, der Meta vorwarf, Kinder nicht ausreichend gegen sexuelle Ausbeutung geschützt zu haben. Im März kamen Geschworene zu dem Schluss, dass Meta gegen Verbraucherschutz-Gesetze des Bundesstaates verstoßen hatte. Damals wurde bereits eine Strafzahlung von 375 Millionen Dollar angeordnet. Jetzt kommen 567 Millionen Dollar (rund 492 Mrd Euro) für den Fonds dazu. Ein Großteil davon - 420 Millionen Dollar - soll für Therapiemaßnahmen ausgegeben werden.
Drastisch weniger Benachrichtigungen
Außerdem sollen Nutzer im Alter unter 18 Jahren in New Mexico grundsätzlich keine Push-Benachrichtigungen mehr zwischen 22.00 und 7.00 Uhr mehr bekommen. An Schultagen sollen die Benachrichtigungen für sie auch zwischen 8.00 und 15.00 Uhr ausgeschaltet werden. Außerdem sollen Kinder im Bundesstaat keine "Like"-Zahlen mehr zu sehen bekommen. Zum Konzern gehören neben Facebook und Instagram unter anderem auch der Chatdienst WhatsApp und die X-Alternative Threads.
Meta steht in den USA im Visier Dutzender Klagen mit dem Vorwurf, junge Nutzer nicht ausreichend zu schützen. Im März mussten Meta und die Google -Videoplattform YouTube eine Niederlage in einem potenziell wegweisenden Prozess um das Suchtpotenzial von Online-Diensten einstecken. Geschworene in Los Angeles kamen zu dem Schluss, dass die Plattformen fahrlässig handelten und Nutzer ungenügend über Risiken informierten. Auch dieses Urteil wollen die Unternehmen kippen./so/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Meta Platforms (A) Aktie
Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,53 % und einem Kurs von 509,3 auf Tradegate (07. August 2026, 08:13 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Meta Platforms (A) Aktie um +7,37 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,63 %.
Die Marktkapitalisierung von Meta Platforms (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,12 Bil..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 756,43USD. Von den letzten 7 Analysten der Meta Platforms (A) Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 640,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 825,00USD was eine Bandbreite von +25,32 %/+61,54 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Meta Platforms (A) - A1JWVX - US30303M1027
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Bei Meta wird das gleiche passieren wie bei Alphabet, MS und heute AMZ. Die Capex senden das Papier erst nach unten. Überrascht wird nach einem Jahr dann festgestellt, dass sich das Invest doch lohnen könnte. Dann explodiert so ein Schwergewicht mit 15% und mehr. Wahnsinn.
Bei Meta wird alles Negative immer 10 mal eingepreist.
Meta Platforms - Zielzone 20$ entfernt!
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Meine Beiträge stehen mal mehr mal weniger in der Kritik, weil viele mit Charttechnik nichts anfangen können. Ist auch völlig ok, sofern man sachlich bleibt. Ich glaube bis auf meine Kryptobeiträge gab es kaum so viel Spott und Häme zu einem Beitrag wie zu Meta vor rund 4 Monaten. Dort ging ich bei einem Stand von rund 700$ davon aus, dass der Kurs unter die 500$ fallen wird. Denn nach meiner Meinung befindet sich der Meta Aktienkurs am Ende einer ABC Korrektur in der finalen Welle C, nach einem 5 welligen und impulsiven Anstieg. Da hierbei die Wellen A und B verhältnismäßig kleine Korrekturtiefen/Höhen erreichten ging ich damals davon aus, dass auch die C ggf. nicht das übliche Potential bis unter das 618er aufbringen würde. Entsprechend setzte ich die Zielzone vorerst an das 382er bei 498$ bis 50er bei 407$. Damals hieß es, dass das eine Korrektur von fast 500 Milliarden bedeuten würde und das niemals passieren wird, weil KI Boom usw. usw. Ok… fast 250$ Korrektur und ein Verlust von über 600 Milliarden Marktkapitalisierung (vom Hoch der B) später steht der Kurs 20$ vor meiner Zielzone.
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Meta ist kurzfristig in eine sehr impulsive Korrekturphase übergegangen, die fast die gesamten Magnificent 7 erfasst hat. Bei NVIDIA bin ich seit einigen Wochen mit Below Average Short und bei Meta plane ich zum Ende der Korrektur einen Einstieg. Da sich Meta aber derzeit eher immer schwächer zeigt, werde ich beim erreichen der Oberkante der Zielzone NICHT einsteigen! Ich warte hier was der Kurs weiter macht und plane den Einstieg kurzfristig, wenn sich im Chart tatsächlich eine echte Trendwende zeigt. Damit lasse ich wohl gut und gern ein paar mehr Prozent vom späteren Tief liegen aber derzeit ist mir der Gesamtmarkt viel zu aufgebracht. Ggf. kann sogar das Worst Case Szenario eintreffen bei 400$-300$. Denn es bleibt abzuwarten ob sich die Korrekturen der Magnificent 7 gegenseitig verstärken, so wie es umgekehrt auch die letzten Jahre bei den Anstiegen der Fall war. Eine Trendwende dürfte bei Meta erwartungsgemäß explosiv erfolgen, sodass man stetig den Kurs beobachten sollte, sofern man einen Einstieg plant! Aktuell tue ich bei Meta also nichts außer beobachten und ggf. kurzfristig einsteigen, wenn eine Trendwende im Chart zu sehen ist.
***Hinweis: Ich bin privat nicht in Meta investiert, plane aber einen Einstieg im Musterdepot Magnificent World List. Meine Musterdepots sind langfristig orientiert mit einer Buy and Hold Strategie. Ich handle grundsätzlich und überwiegend nach charttechnischen Zielzonen, die ich mir selbst erarbeite. Daher sind für mich aktuelle politische, unternehmerische oder sonstige Ereignisse für die Entscheidung irrelevant. Bitte verabschiedet euch von der Erwartung bei mir Käufe und Verkäufe auf dem Allzeittief bzw. Allzeithoch zu finden. Diesen unrealistischen Anspruch habe ich nicht! Betreibt auch kein CopyTrading, wo ihr den Namen des Unternehmens noch nie gehört habt. Seht alles was ich poste und meine Musterdepots als Denkanstoß, Diskussionsanregung und Hilfe eure eigenständigen Investmententscheidungen zu treffen!***