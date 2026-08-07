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    AKTIE IM FOKUS

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    Daimler Truck fallen vom Rekordhoch weiter zurück

    Für Sie zusammengefasst
    • Daimler-Truck-Aktien geben nach Quartalszahlen nach
    • Auftragseingang belastet die Aktien vorbörslich stark
    • Kurs fällt auf Tradegate um gut sechs Prozent
    AKTIE IM FOKUS - Daimler Truck fallen vom Rekordhoch weiter zurück
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Daimler Truck dürften sich am Freitag nach endgültigen Zahlen für das zweite Quartal von ihrem zu Wochenbeginn erreichten Rekordhoch weiter entfernen. Auf Tradegate verloren sie im vorbörslichen Handel verglichen mit dem Xetra-Schluss zuletzt gut 6 Prozent auf 45,15 Euro. Ein Händler sagte, der Auftragseingang dürfte zunächst belasten.

    Nach steiler Kursrally gegen Ende Juli hatten die Papiere des Lastwagenbauers am Montag mit knapp über 50 Euro ihren höchsten Stand seit der Abspaltung von Mercedes-Benz im Dezember 2021 erreicht. Von dort aus kamen sie anschließend wieder etwas zurück. Der Stuttgarter Autobauer Mercedes-Benz hält noch rund ein Drittel an Daimler Truck./ajx/zb

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    Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 46,87 auf Tradegate (07. August 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um -0,95 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,82 %.

    Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 45,33 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 60,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 73,00EUR was eine Bandbreite von +6,21 %/+55,07 % bedeutet.





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