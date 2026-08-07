Akamai Technologies Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 07.08.2026

Die Akamai Technologies Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +12,41 % auf 115,76€. Damit gewinnt die Aktie +12,78 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Akamai Technologies Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,78 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 115,76€, mit einem Plus von +12,41 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Akamai Technologies ist ein führender Anbieter von Content-Delivery-, Edge- und Sicherheitslösungen für Web, Streaming und Cloud-Anwendungen. Hauptprodukte: CDN, Web-Application-Firewalls, DDoS-Schutz, Edge-Compute. Starke Marktstellung im Premium-CDN- und Security-Segment. Wichtige Konkurrenten: Cloudflare, Amazon CloudFront, Fastly. USP: globales, sehr dichtes Edge-Netzwerk und hohe Performance/Sicherheit.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Akamai Technologies Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +15,79 %.

Allein seit letzter Woche ist die Akamai Technologies Aktie damit um +17,04 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,92 %. Im Jahr 2026 gab es für Akamai Technologies bisher ein Plus von +54,31 %.

Akamai Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +17,04 % 1 Monat +17,92 % 3 Monate +15,79 % 1 Jahr +79,46 %

Informationen zur Akamai Technologies Aktie

Stand: 07.08.2026, 08:22 Uhr

Es gibt 145 Mio. Akamai Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,83 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Amazon, Alphabet und Co.

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,08 %. Alphabet notiert im Plus, mit +0,43 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,50 %. Cloudflare Registered (A) legt um +15,93 % zu

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Ob die Akamai Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Akamai Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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