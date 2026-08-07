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    Besonders beachtet!

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    Airbnb Registered (A) - Aktie schießt in die Höhe +7,72 % - 07.08.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Airbnb Registered (A) Aktie bisher um +7,72 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Airbnb Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Airbnb Registered (A) - Aktie schießt in die Höhe +7,72 % - 07.08.2026
    Foto: rarrarorro - stock.adobe.com

    Airbnb revolutioniert den Reisemarkt durch die Vermittlung von einzigartigen Unterkünften und Erlebnissen, wobei es sich durch seine starke Community und Vielfalt von der Konkurrenz abhebt.

    Airbnb Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 07.08.2026

    Die Airbnb Registered (A) Aktie kann am heutigen Handelstag um +7,72 % auf 141,80 zulegen. Das sind +10,16  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Airbnb Registered (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,29 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 141,80, mit einem Plus von +7,72 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Airbnb Registered (A) investiert war, konnte einen Gewinn von +19,49 % verbuchen.

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    Allein seit letzter Woche ist die Airbnb Registered (A) Aktie damit um +8,05 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,90 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Airbnb Registered (A) einen Anstieg von +22,66 %.

    Airbnb Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,05 %
    1 Monat +10,90 %
    3 Monate +19,49 %
    1 Jahr +35,95 %
    Stand: 07.08.2026, 08:23 Uhr

    Informationen zur Airbnb Registered (A) Aktie

    Es gibt 418 Mio. Airbnb Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 59,26 Mrd. € wert.

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    Ob die Airbnb Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Airbnb Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Airbnb Registered (A)

    +15,76 %
    +15,56 %
    +18,60 %
    +27,79 %
    +45,40 %
    +11,69 %
    +11,22 %
    +28,63 %
    ISIN:US0090661010WKN:A2QG35
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