Airbnb Registered (A) - Aktie schießt in die Höhe +7,72 % - 07.08.2026

Die Airbnb Registered (A) Aktie kann am heutigen Handelstag um +7,72 % auf 141,80€ zulegen. Das sind +10,16 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Airbnb Registered (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,29 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 141,80€, mit einem Plus von +7,72 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Airbnb revolutioniert den Reisemarkt durch die Vermittlung von einzigartigen Unterkünften und Erlebnissen, wobei es sich durch seine starke Community und Vielfalt von der Konkurrenz abhebt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Airbnb Registered (A) investiert war, konnte einen Gewinn von +19,49 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Airbnb Registered (A) Aktie damit um +8,05 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,90 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Airbnb Registered (A) einen Anstieg von +22,66 %.

Airbnb Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,05 % 1 Monat +10,90 % 3 Monate +19,49 % 1 Jahr +35,95 %

Informationen zur Airbnb Registered (A) Aktie

Stand: 07.08.2026, 08:23 Uhr

Es gibt 418 Mio. Airbnb Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 59,26 Mrd. € wert.

Der DAX startet am Freitag vorsichtig optimistisch in den Handel. Kurz vor den entscheidenden Arbeitsmarktdaten aus den USA bleibt die Stimmung an den Märkten positiv.

Airbnb hat starke Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt und die Erwartungen übertroffen. Die Aktie springt nachbörslich fast 8 Prozent.

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Ob die Airbnb Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Airbnb Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.