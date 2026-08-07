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    Latino-Power für Frequentis

    Frequentis wächst mit seinen Hardware- und Softwareprodukten für sicherheitskritische Kommunikationssysteme auf einer breiten internationalen Kundenbasis. Das Wiener Unternehmen zieht hier Großaufträge aus unterschiedlichen Zielmärkten an Land. In den USA waren es zuletzt vor allem Projekte für die zivile Flugsicherung.

     

    Dass der Umsatzanteil des amerikanischen Kontinents im Geschäftsjahr 2025 um 50 Prozent auf 27 Prozent stieg, ist aber nicht nur dem boomenden US-Geschäft geschuldet, sondern auch den Aufträgen aus Lateinamerika. Hier spielt Frequentis zum einen eine wichtige Rolle bei der Flugsicherung von Airports. So gab das Unternehmen im Mai auf der Fachmesse Airspace World 2026 in Lissabon bekannt, zusammen mit Partner DECEA, das brasilianische Luftfahrtkontrollamt, die laufende gemeinsame Modernisierung des Kommunikationsnetzwerks für Brasilien auf die gesamte Amazonasregion auszuweiten. Mit dem Projekt CINDACTA IV werden die Netzwerklösungen zur Luftsicherung auf das geografisch weiträumig und dünn besiedelte Amazonsgebiet erstreckt.

     

    In Brasilien hatte Frequentis auch 2019 die erste Digital-Tower-Installation in Südamerika abgeschlossen. Konkret handelt es sich dabei um die Airbase Santa Cruz, wo der Remote-Tower im Oktober 2019 nach sechs Monaten Lieferzeit in Betrieb genommen wurde. Digitale Tools ermöglichen dabei die automatische Objekterkennung, laufende Überwachung und Bilderkennung und -verfolgung.

     

    Welche bedeutende Rolle der brasilianische Markt für Frequentis spielt zeigt sich auch darin, dass Frequentis do Brasil auf Länderebene das bis dato einzige Kompetenzzentrum des Unternehmens in Lateinamerika bildet. Gegründet wurde Frequentis do Brasil im Jahr 2011. Den ersten Großauftrag in der Flugüberwachung sicherte sich Frequentis 2007, als das Unternehmen bei der Ausrüstung des Towers am Airport São Paulo-Congonhas mit Kommunikationssystemen im Rahmen einer Ausschreibung zum Zuge kam.

     

    In Kolumbien wiederum ist Frequentis ein langjähriger Kooperationspartner auf militärischer Ebene. Zuletzt sicherte sich das Unternehmen im Februar 2025 einen Auftrag seitens der kolumbianischen Luftwaffe. Hier geht es darum, die Luftverteidigungssysteme (FAC) und die Hälfte von Kolumbiens militärischen Luftsicherungsstandorten kommunikationstechnisch zu modernisieren. Der letzte größere Auftrag aus Argentinien stammt aus dem Jahr 2020. Dort schloss Frequentis innerhalb eines Jahres die von der argentinischen Flugsicherung Empresa Argentina de Navegacion Aerea (EANA) in Auftrag gegebene Installation der Sprachkommunikations- und DIVOS-Recordingsysteme von Frequentis für alle argentinischen Fluginformationsregionen an insgesamt fünf Luftverkehrskontrollzentralen ab.

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