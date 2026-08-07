Chemikalienhändler Brenntag hebt Gewinnprognose für 2026 erneut an
- Brenntag erwartet 2026 ein höheres Ebitda
- Prognose steigt auf 1,35 bis 1,45 Milliarden Euro
- Im Juni wurde die Prognose bereits angehoben
ESSEN (dpa-AFX) - Die aktuelle Nachfrageentwicklung stimmt den Chemikalienhändler Brenntag noch optimistischer für das laufende Jahr. Auf Grundlage des anhaltend positiven Starts in das dritte Quartal werde 2026 nun ein operativer Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 1,35 bis 1,45 Milliarden Euro erwartet, teilte das Unternehmen am Freitag überraschend mit. Erst im Juni hatte der Dax-Konzern die Prognose auf 1,25 bis 1,40 Milliarden Euro angehoben. Analysten haben aktuell im Median 1,38 Milliarden Euro auf dem Zettel./mis/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Brenntag Aktie
Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,95 % und einem Kurs von 65,94 auf Tradegate (07. August 2026, 08:28 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Brenntag Aktie um +7,30 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,65 %.
Die Marktkapitalisierung von Brenntag bezifferte sich zuletzt auf 9,26 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 57,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der Brenntag Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -12,72 %/-6,48 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Brenntag - A1DAHH - DE000A1DAHH0
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Am 10.09.2025 hat Dominik de Daniel (Aufsichtsrat Brenntag) 6.000 Aktien, zu einem Kurs von 1,300000 EUR verkauft.
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Quelle: Brenntag Insidertrades