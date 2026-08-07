Chemikalienhändler Brenntag hebt Gewinnprognose für 2026 erneut an

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Brenntag Aktie

Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,95 % und einem Kurs von 65,94 auf Tradegate (07. August 2026, 08:28 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Brenntag Aktie um +7,30 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,65 %.

Die Marktkapitalisierung von Brenntag bezifferte sich zuletzt auf 9,26 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 57,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der Brenntag Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -12,72 %/-6,48 % bedeutet.