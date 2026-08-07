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    Dividenden-Erhöhung im Visier

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    Allianz glänzt operativ mit Rekordquartal, doch KI-Kosten dämpfen Gewinn

    Dank starkem Versicherungs- und Fondsgeschäft übertrifft die Allianz beim operativen Rekordgewinn die Erwartungen. Ein KI-Umbau belastet jedoch den Nettogewinn. Deutlich trüber sieht es beim Konkurrenten Munich Re aus.

    Für Sie zusammengefasst
    • Allianz erzielt operativen Rekordgewinn im Quartal
    • KI-Umbau drückt bei Allianz den Nettogewinn
    • Munich Re senkt Umsatzprognose, hält Gewinnziel
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Dividenden-Erhöhung im Visier - Allianz glänzt operativ mit Rekordquartal, doch KI-Kosten dämpfen Gewinn
    Foto: wO-Gemini

    Der Münchner Versicherungs- und Asset-Management-Riese Allianz hat im zweiten Quartal ein operatives Rekordergebnis erzielt und die Erwartungen von Marktbeobachtern deutlich übertroffen.

    Angetrieben von einer sehr gut laufenden Schaden- und Unfallversicherung, stabilen Erträgen in der Lebens- und Krankensparte sowie kräftigen Zuflüssen bei den Fondstöchtern Pimco und Allianz Global Investors stieg der operative Gewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp elf Prozent auf den Höchstwert von 4,87 Milliarden Euro. Begünstigt wurde das Ergebnis unter anderem durch verhältnismäßig geringe Katastrophenschäden.

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    Trotz des operativen Glanzresultats ging der auf die Aktionäre entfallende Nettogewinn um 8,7 Prozent auf 2,60 Milliarden Euro zurück. Grund dafür waren vor allem spürbar gestiegene Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von 643 Millionen Euro. Diese stehen im Zusammenhang mit der beschleunigten Abschaltung älterer IT-Systeme, um den Konzern für den verstärkten Einsatz künstlicher Intelligenz fit zu machen. Zudem schlugen Effekte aus Anteilsverkäufen zu Buche, weshalb der Nettogewinn unter den Prognosen der Analysten blieb.

    Der Aktienkurs fiel im frühen Handel um 1,5 Prozent zurück auf 434,10 Euro. Die Titel haben damit seit Jahresbeginn noch rund 12 Prozent zugelegt und mit Sicht auf die vergangenen 12 Monate knapp 19 Prozent.

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    Ungeachtet dessen blickt die Konzernführung optimistisch auf das Gesamtjahr. CEO Oliver Bäte und Finanzvorständin Claire-Marie Coste-Lepoutre bestätigten das operative Jahresziel von 16,4 bis 18,4 Milliarden Euro und deuteten an, dass aufgrund der starken Geschäftsentwicklung in allen Bereichen die obere Hälfte dieser Spanne angestrebt wird. Flankiert wird der Sparkurs durch strategische Zukäufe in Asien und Europa sowie den vollständigen Erwerb der verbliebenen Minderheitsanteile an der US-Konzerntochter Pimco.

    Aufgrund des operativen Rekordjahres und der Zielsetzung der Konzernführung, bei der Jahresprognose die oberste Hälfte des Zielbandes anzusteuern, rechnen Analysten für das laufende Geschäftsjahr erneut mit einer steigenden Ausschüttung. Auf das Ausmaß einer möglichen Erhöhung legt sich die Konzernleitung allerdings erst im Frühjahr endgültig fest.

    Etwas trüber sind die Aussichten bei dem Rückversicherungsriesen Münchner Rück. Wegen preislicher Abschläge bei der jüngsten Vertragserneuerung kappte der weltgrößte Rückversicherer seine Jahresumsatzprognose für den Gesamtkonzern von 64 auf 62 Milliarden Euro. Dank geringer Großschäden und starker Aktiengeschäfte stieg der Quartalsgewinn im zweiten Quartal dennoch auf rund 2,2 Milliarden Euro, weshalb das Gewinnziel für das Gesamtjahr von 6,3 Milliarden Euro bekräftigt wurde. Die Aktie bricht im Frühhandel um 3,2 Prozent ein auf 506,00 Euro.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion


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