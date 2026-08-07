Software ist tot? Schwachsinn, wie DIESE Zahlen zeigen!

Weniger breit aufgestellte Unternehmen verloren sogar die Hälfte und mehr ihres Börsenwertes. Doch immer deutlich stellt sich nach einer ganzen Reihe guter Geschäftsergebnisse heraus, dass die Befürchtungen übertrieben waren; zum Teil wird die Branche selbst zum Profiteur der Entwicklungen um KI. Ein besonders beeindruckendes Geschäftsergebnis hat am Donnerstagabend der Spezialist für Kollaborationssoftware, wie Trello und Jira, Atlassian vorgelegt.

Über Wochen und Monate hinweg haben Anlegerinnen und Anleger in diesem Jahr auf eine Disruption der Software-Branche durch KI und KI-Agenten gewettet. Das hat selbst die Kurse etablierter Branchengrößen wie Microsoft , SAP und ServiceNow in die Knie gezwungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Atlassian zerschmettert mit starken Zahlen die Erwartungen

Gegenüber dem Vorjahresquartal kletterten die Erlöse um 27,3 Prozent auf 1,77 Milliarden US-Dollar. Damit konnten die Erwartungen um 110 Millionen US-Dollar übertroffen werden. In der Pressemitteilung verwies CEO und Mitgründer Mike Cannon-Brookes auf das hohe Cloudwachstum, das mit +31 Prozent die übrigen Geschäftsbereiche outperformen konnte.

Auch auf der Ertragsseite gelang eine deutliche Überraschung. Der bereinigte Gewinn pro Aktie (Non-GAAP) fiel mit 1,87 US-Dollar um 37 Cent höher aus als von Analystinnen und Analysten erwartet. Insgesamt erzielte Atlassian einen auf die Anteilseignerinnen und -eigner entfallenden Nettogewinn in Höhe von 139,1 Millionen US-Dollar. Vor einem Jahr hatte der Konzern noch rote Zahlen geschrieben und einen Verlust von 23,9 Millionen US-Dollar verbucht.

Eine beeindruckende Bilanz gelang auch bei den Barmittelzuflüssen. Diese beliefen sich dank einer Cashflow-Marge von 27 Prozent auf 479 Millionen US-Dollar. Die Differenz gegenüber dem Nettogewinn zeigt, wie stark die hohen Aktienvergütungen den bilanziellen Nettogewinn optisch schmälern, während das Unternehmen bereits hohe Mittelzuflüsse generiert.

Prognose überzeugt dank hohem Cloud-Wachstum

Nicht nur die Zahlen zum abgelaufenen Quartal und damit auch zum Ende des Geschäftsjahres 2026 überzeugten, sondern auch die Prognose auf das kommende Vierteljahr sowie 2027.

Für Q1/2027 hatte Atlassian mit einer Umsatzprognose von 1,705 bis 1,715 Milliarden US-Dollar keine Mühe, den Analystenkonsens von 1,67 Milliarden US-Dollar zu übertreffen. Für das Gesamtjahr erwartet das Unternehmen einen Umsatzwachstum von 13,0 Prozent, wobei ein Cloud-Wachstum von 25,5 Prozent der primäre Wachstumstreiber sein soll.

Das Fundament für weiteres Wachstum ist bereits gelegt, nachdem die jährlich wiederkehrenden Erlöse (AAR) um 23 Prozent auf 6,6 Milliarden US-Dollar gestiegen sind und auch die noch ausstehenden, vertraglich zugesicherten Leistungen (RPO) auf 4,8 Milliarden US-Dollar und damit einen neuen Rekordwert geklettert sind.

Nachbörsliches Kursfeuerwerk: +33 Prozent

In der US-Nachbörse ging es direkt zur Sache. Die Aktie verteuerte sich nach Verlusten von 2,8 Prozent im regulären Handel aus dem Stand um 30 Prozent auf rund 140 US-Dollar. Anschließend baute sie ihre Gewinne weiter aus und Atlassian beendete den erweiterten Handel nach 2,16 Millionen umgesetzten Stücken mit einem Plus von 32,9 Prozent auf 146,40 US-Dollar.

Schon vor den Zahlen hatte sich die Aktie zunehmend erholen und mit dem Sprung zurück über die 50-Tage-Linie ein erstes Kaufsignal generieren können. Zum Wochenauftakt gelang dann auch das Überwinden der 200-Tage-Linie, womit sich die Aussichten auf eine dauerhafte Trendwende stark verbessern – erst recht, nachdem Atlassian diese wichtige Unterstützung jetzt weit hinter sich lässt.

Fazit: Unterbewertung aufgeholt, jetzt erst einmal abwarten

Mit Blick auf die Unternehmensbewertung handelte Atlassian zuletzt zu einem fairen Preis. Das Forward-KGV lag mit 20,6 um 14,7 Prozent unter dem Branchendurchschnitt sowie um 78 Prozent unter dem 5-Jahres-Mittel. Gleichzeitig entsprach das Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis mit 1,0 genau dem Wert, der in der Fundamentalanalyse als günstig gilt.

Nach der Kursexplosion um 30 Prozent gibt Atlassian einen Teil seiner Bewertungsvorteile auf. Teuer ist das Papier damit zwar noch immer nicht, aber ein "Pflichtkauf" ist die Aktie jetzt nicht mehr – eher eine Gelegenheit für schwache Tage. Das gilt auch für die Papiere anderer Software-Unternehmen, wie Salesforce und ServiceNow, die sich zuletzt sehr stark erholen konnten und damit von günstigen zu neutralen Bewertungsniveaus zurückgekehrt sind.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion





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