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    Nach Drohnenangriff

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    Wildberries evakuiert Mitarbeiter - Logistikzentrum brennt

    Für Sie zusammengefasst
    • Drohnenangriff setzt Wildberries-Zentrum in Brand
    • Drei Drohnen stürzen auf das Logistikzentrum
    • Mitarbeiter evakuiert, Verletzte gibt es nicht
    Nach Drohnenangriff - Wildberries evakuiert Mitarbeiter - Logistikzentrum brennt
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    JEKATERINBURG (dpa-AFX) - Ein ukrainischer Drohnenangriff hat in Jekaterinburg ein Logistikzentrum des größten russischen Versandhändlers Wildberries in Brand gesetzt. Aufgrund der Attacke sei ein Feuer ausgebrochen, teilte das Unternehmen mit. Mitarbeiter seien rechtzeitig evakuiert worden.

    Drei Drohnen stürzten laut dem Gouverneur des Gebiets Swerdlowsk, Denis Pasler, auf das Dach eines Logistikzentrums, das aus Sicherheitsgründen geräumt worden sei. Feuerwehrleute seien zur Brandbekämpfung im Einsatz. Verletzte gebe es nicht.

    In sozialen Medien kursierten nicht überprüfbare Fotos und Videos, die den Angriff und Rauchsäulen über einer Lagerhalle zeigen sollen. Bereits Ende Juli hatte die Ukraine ein Wildberries-Logistikzentrum in Jekaterinburg angegriffen. Das Unternehmen gab danach an, dass es keine Schäden gegeben habe.

    Russland überzieht die Ukraine seit mehr als vier Jahren mit einem zerstörerischen Angriffskrieg. Kiew hat seine Gegenangriffe vor allem mit Drohnen in den vergangenen Monaten ausgeweitet. Seit Mitte Juli greift die Ukraine immer wieder Wildberries-Standorte an./ksr/DP/mis







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