BERENBERG stuft Scout24 auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 140 Euro auf "Buy" belassen. Der Internetportal-Betreiber habe solide Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt, schrieb Gerhard Orgonasam Donnerstag. Der Umsatz habe leicht über den Erwartungen gelegen. Erstmals seien hier die spanischen Zukäufe einbezogen worden. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) habe im Rahmen der Erwartungen gelegen. Der Anstieg der Abonnenten-Zahl im Professional-Segment sei erneut beeindruckend gewesen, das Kundenwachstum im Private-Segment sei jedoch hinter den Erwartungen zurückgeblieben./rob/err/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 16:18 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,90 % und einem Kurs von 72,65EUR auf Tradegate (07. August 2026, 08:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Gerhard Orgonas

Analysiertes Unternehmen: Scout24

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 140

Kursziel alt: 140

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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