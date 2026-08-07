Bitcoin fällt: US-Senat verschiebt Clarity Act auf September

Bitcoin notiert am Freitagvormittag bei 64.299 US-Dollar und damit 0,75 Prozent niedriger. Ethereum verliert 0,55 Prozent auf 1.899 US-Dollar. XRP ist unter den großen Kryptowährungen der größte Verlierer und fällt um 2,78 Prozent auf 1,02 US-Dollar. Solana gibt 1,74 Prozent nach, während BNB 1,47 Prozent verliert.

Der Kryptomarkt startet mit Verlusten in den Freitag. Die Hoffnung auf einen schnellen regulatorischen Durchbruch in Washington hat einen Dämpfer erhalten, nachdem feststeht, dass der US-Senat vor seiner Augustpause nicht mehr über den Clarity Act abstimmen wird. Die nächste Chance für eine Abstimmung bietet sich damit erst im September.

Die gesamte Marktkapitalisierung der Kryptowährungen sinkt um rund 0,8 Prozent auf 2,19 Billionen US-Dollar.

Senat verschiebt Clarity Act auf September

Der US-Senat wird den Clarity Act nicht mehr vor seiner Sommerpause zur Abstimmung bringen. Mehrheitsführer John Thune bestätigte, dass eine Abstimmung im August vom Tisch ist und das wichtige Kryptogesetz nach der Rückkehr der Senatoren am 14. September erneut aufgegriffen werden soll.

An den Prognosemärkten hat die Verzögerung die Zweifel an einer Verabschiedung noch in diesem Jahr allerdings deutlich verstärkt. Auf Polymarket wird die Wahrscheinlichkeit, dass der Clarity Act bis Ende 2026 beide Kammern des Kongresses passiert und vom US-Präsidenten unterzeichnet wird, aktuell nur noch mit 16 Prozent eingepreist.

Alle Augen auf den US-Arbeitsmarkt

Der nächste Impuls könnte bereits heute von der US-Arbeitsmarktdaten kommen, die um 14:30 Uhr MESZ veröffentlich werden. Für die Finanzmärkte ist insbesondere die Arbeitslosenquote entscheidend, weil sie Einfluss auf die Erwartungen an die Geldpolitik der US-Notenbank Federal Reserve haben kann. Der Leitzinskorridor liegt derzeit bei 3,50 bis 3,75 Prozent.

Sollte die Arbeitslosenquote weitgehend unverändert bleiben und auch die übrigen Zahlen keine große Überraschung liefern, könnte die unmittelbare Marktreaktion begrenzt ausfallen. Eine deutliche Abweichung von den Erwartungen könnte dagegen die Zinserwartungen und damit auch Bitcoin und andere Risikoanlagen bewegen.

Niedrigere erwartete Zinsen können Risikoanlagen unterstützen, während die Aussicht auf eine länger restriktive Geldpolitik tendenziell Gegenwind bedeutet.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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