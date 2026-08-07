Coeur Mining Aktie heute im Plus - 07.08.2026

Die Coeur Mining Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +3,09 % auf 14,000€ zulegen. Das sind +0,420 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Coeur Mining Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -10,16 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 14,000€, mit einem Plus von +3,09 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Coeur Mining ist ein US-Edelmetallproduzent mit Fokus auf Silber und Gold, aktiv in Nord- und Südamerika. Hauptprodukte sind gefördertes Silber und Gold, teils mit Nebenmetallen. Das Unternehmen zählt zu den mittelgroßen Produzenten, ohne Marktführerschaft. Wichtige Wettbewerber: Hecla, Pan American Silver, First Majestic. Mögliche USPs: geografische Diversifikation, Hebel auf Silberpreis, operative Turnaround-Story.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kurs der Coeur Mining Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -14,66 %.

Allein seit letzter Woche ist die Coeur Mining Aktie damit um +5,28 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,04 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Coeur Mining -9,89 % verloren.

Coeur Mining Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,28 % 1 Monat -6,04 % 3 Monate -14,66 % 1 Jahr +63,00 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Coeur Mining Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 07.08.2026, 08:54 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den deutlichen Q2/26-Ergebnismiss von Coeur Mining: Das bereinigte EPS lag bei 0,12 statt 0,26 US-Dollar. Für Rainy River und New Afton wurden Produktionsziele gesenkt und Kostenprognosen erhöht. Ein Non-Cash-Effekt von 0,10 Dollar je Aktie relativiert den Vergleich teilweise. Diskutiert werden ein möglicher weiterer Kursrückgang, Silber als charttechnischer Faktor sowie Nachkaufchancen und langfristiges Aufwärtspotenzial bei steigenden Edelmetallpreisen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Coeur Mining eingestellt.

Informationen zur Coeur Mining Aktie

Es gibt 1 Mrd. Coeur Mining Aktien. Damit ist das Unternehmen 14,43 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Coeur Mining

Agnico Eagle Mines, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,82 %. Hecla Mining notiert im Plus, mit +3,37 %. Newmont Corporation notiert im Plus, mit +2,08 %.

Coeur Mining Aktie jetzt kaufen?

Ob die Coeur Mining Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Coeur Mining Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.