🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCoeur Mining AktievorwärtsNachrichten zu Coeur Mining

    Besonders beachtet!

    201 Aufrufe 201 0 Kommentare 0 Kommentare

    Coeur Mining Aktie heute im Plus - 07.08.2026

    Am 07.08.2026 ist die Coeur Mining Aktie, bisher, um +3,09 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Coeur Mining Aktie.

    Besonders beachtet! - Coeur Mining Aktie heute im Plus - 07.08.2026
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Coeur Mining ist ein US-Edelmetallproduzent mit Fokus auf Silber und Gold, aktiv in Nord- und Südamerika. Hauptprodukte sind gefördertes Silber und Gold, teils mit Nebenmetallen. Das Unternehmen zählt zu den mittelgroßen Produzenten, ohne Marktführerschaft. Wichtige Wettbewerber: Hecla, Pan American Silver, First Majestic. Mögliche USPs: geografische Diversifikation, Hebel auf Silberpreis, operative Turnaround-Story.

    Coeur Mining aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 07.08.2026

    Die Coeur Mining Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +3,09 % auf 14,000 zulegen. Das sind +0,420  mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Coeur Mining Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -10,16 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 14,000, mit einem Plus von +3,09 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Coeur Mining Inc!
    Short
    17,91€
    Basispreis
    1,05
    Ask
    × 13,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    15,00€
    Basispreis
    1,87
    Ask
    × 8,41
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Kurs der Coeur Mining Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -14,66 %.

    Geschenk Bonus Aktion Ihre Lieblingsaktie geschenkt Alle Neukunden, die bis zum 31.08.2026 ein Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen, erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

    Allein seit letzter Woche ist die Coeur Mining Aktie damit um +5,28 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,04 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Coeur Mining -9,89 % verloren.

    Coeur Mining Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,28 %
    1 Monat -6,04 %
    3 Monate -14,66 %
    1 Jahr +63,00 %
    Stand: 07.08.2026, 08:54 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Coeur Mining Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den deutlichen Q2/26-Ergebnismiss von Coeur Mining: Das bereinigte EPS lag bei 0,12 statt 0,26 US-Dollar. Für Rainy River und New Afton wurden Produktionsziele gesenkt und Kostenprognosen erhöht. Ein Non-Cash-Effekt von 0,10 Dollar je Aktie relativiert den Vergleich teilweise. Diskutiert werden ein möglicher weiterer Kursrückgang, Silber als charttechnischer Faktor sowie Nachkaufchancen und langfristiges Aufwärtspotenzial bei steigenden Edelmetallpreisen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Coeur Mining eingestellt.

    Zur Coeur Mining Diskussion

    Informationen zur Coeur Mining Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Coeur Mining Aktien. Damit ist das Unternehmen 14,43 Mrd. € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Coeur Mining

    Agnico Eagle Mines, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,82 %. Hecla Mining notiert im Plus, mit +3,37 %. Newmont Corporation notiert im Plus, mit +2,08 %.

    Coeur Mining Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Coeur Mining Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Coeur Mining Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Coeur Mining

    +8,03 %
    +5,28 %
    -6,04 %
    -14,66 %
    +63,00 %
    +461,84 %
    +137,73 %
    -1,42 %
    -90,74 %
    ISIN:US1921085049WKN:A0RNL2
    Coeur Mining direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Coeur Mining Aktie heute im Plus - 07.08.2026 Am 07.08.2026 ist die Coeur Mining Aktie, bisher, um +3,09 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Coeur Mining Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     