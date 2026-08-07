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    Milliardenverlust bei Porsche SE wegen VW-Abschreibung

    Für Sie zusammengefasst
    • Porsche SE schreibt 2,2 Milliarden Euro Verlust
    • VW-Abschreibung beträgt drei Milliarden Euro
    • Porsche SE fordert rasche VW-Reformen trotz Schulden
    Milliardenverlust bei Porsche SE wegen VW-Abschreibung
    Foto: Arne Dedert - DPA

    STUTTGART (dpa-AFX) - Eine milliardenschwere Abschreibung auf die Beteiligung am Volkswagen -Konzern hat die Eigentümerholding Porsche SE im ersten Halbjahr 2026 tief in die roten Zahlen gezogen. Unter dem Strich machte die Beteiligungsgesellschaft einen Verlust von 2,2 Milliarden, wie das Unternehmen am Freitag in Stuttgart mitteilte. Im Jahr zuvor wurden noch rund 300 Millionen Euro Gewinn erwirtschaftet.

    Sowohl Europas größter Autobauer Volkswagen als auch die weitere wesentliche Beteiligung, der Sportwagenbauer Porsche AG , kämpfen derzeit mit schwierigen Marktbedingungen und dem Umbruch in der Automobilindustrie. Die Wertberichtigungen auf die Volkswagen-Anteile betrugen im ersten Halbjahr 3 Milliarden Euro und auf den Sportwagenbauer Porsche 200 Millionen Euro.

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    Beteiligungsgesellschaft fordert Tempo beim VW -Umbau

    Porsche-SE-Vorstandschef Hans Dieter Pötsch mahnte eine rasche Entscheidung zum Sparprogramm in Wolfsburg an. Der Volkswagen-Konzern stehe an einem historischen Wendepunkt. Bei den jetzt anstehenden Entscheidungen gehe es um die Zukunft von Volkswagen. "Je länger sich die Entscheidungen hinziehen, desto größer werden die Probleme."

    Porsche-SE-Finanzvorstand Johannes Lattwein betonte, daher stehe die Porsche SE als Mehrheitsstammaktionär hinter dem Konzernvorstand und seinen Vorschlägen. Das Ziel sei Wettbewerbsfähigkeit. Auf dem Weg dahin dürfe es keine Denkverbote geben. Andernfalls laufe Volkswagen Gefahr, im internationalen Wettbewerb dauerhaft ins Hintertreffen zu geraten.

    Die Verschuldung ging Ende Juni leicht auf 5 Milliarden Euro zurück. Die Beteiligungsholding Porsche SE strebt im Gesamtjahr weiter ein bereinigtes Konzernergebnis von 1,5 Milliarden bis 3,5 Milliarden Euro und Ende des Jahres eine Nettoverschuldung zwischen 4,7 Milliarden und 5,2 Milliarden Euro an./ols/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 75,80 auf Tradegate (07. August 2026, 08:50 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -0,71 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,66 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 15,73 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 108,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 121,00EUR was eine Bandbreite von +4,88 %/+58,63 % bedeutet.





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