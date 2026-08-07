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    Besonders beachtet!

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    Münchener Rück Aktie unter Verkaufsdruck - 07.08.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Münchener Rück Aktie bisher Verluste von -3,48 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Münchener Rück Aktie.

    Besonders beachtet! - Münchener Rück Aktie unter Verkaufsdruck - 07.08.2026
    Foto: Lino Mirgeler - dpa

    Die Münchener Rück ist einer der weltweit größten Rückversicherer, aktiv in Rückversicherung, Erstversicherung (ERGO) und Speziallösungen für Industrie- und Großrisiken. Starke Position in Naturkatastrophen- und Spezialrisiken, hohe Modellierungs- und Datenkompetenz. Hauptkonkurrenten: Swiss Re, Hannover Rück, SCOR, Berkshire Hathaway Re. USP: Größe, Diversifikation, Risikomodellierung, Kapitalstärke.

    Münchener Rück Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 07.08.2026

    Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -3,48 % verliert die Münchener Rück Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,20 %, geht es heute bei der Münchener Rück Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

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    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Münchener Rück Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -0,57 % hinnehmen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -4,49 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,97 %. Im Jahr 2026 gab es für Münchener Rück bisher ein Minus von -7,22 %.

    Münchener Rück Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,49 %
    1 Monat +4,97 %
    3 Monate -0,57 %
    1 Jahr -11,50 %
    Stand: 07.08.2026, 08:55 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Münchener Rück Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die gesenkte Umsatzprognose bei zugleich gutem Gewinn und die mögliche kurzfristige Kursschwäche. Diskutiert werden die starke Ertragskraft, Liquidität und Substanz sowie eine aus Sicht vieler Anleger günstige Bewertung. Erwartet werden höhere Dividenden und ein ausgeweitetes Aktienrückkaufprogramm. Die Aktie befindet sich charttechnisch in einer Konsolidierung, langfristig werden jedoch deutlich höhere Kurse erwartet. Wachstumspotenzial wird auch bei ERGO gesehen; der Halbjahresbericht steht an.

    Zur Münchener Rück Diskussion

    Informationen zur Münchener Rück Aktie

    Es gibt 131 Mio. Münchener Rück Aktien. Damit ist das Unternehmen 65,87 Mrd. € wert.

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    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Hannover Rueck, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,91 %. Berkshire Hathaway Registered (B) notiert im Minus, mit -0,32 %. Swiss Re notiert im Minus, mit -0,43 %.

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    Ob die Münchener Rück Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Münchener Rück Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Münchener Rück

    -2,07 %
    -5,04 %
    +4,97 %
    -0,57 %
    -11,50 %
    +49,16 %
    +116,04 %
    +238,32 %
    +1.353,21 %
    ISIN:DE0008430026WKN:843002
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