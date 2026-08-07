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    Besonders beachtet!

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    Lanxess Aktie mit deutlichem Kursverlust - News und Entwicklung am 07.08.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Lanxess Aktie bisher Verluste von -3,57 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Lanxess Aktie.

    Besonders beachtet! - Lanxess Aktie mit deutlichem Kursverlust - News und Entwicklung am 07.08.2026
    Foto: LANXESS

    Lanxess ist ein Spezialchemie-Konzern mit Fokus auf Additive, Zwischenprodukte, Kunststoffe und Verbraucherschutzchemikalien (u.a. Flammschutz, Wasseraufbereitung, Materialschutz). Starke Position in Nischen der Spezialchemie, aber zyklisch und energiepreisabhängig. Wichtige Wettbewerber: Evonik, Clariant, BASF, Solvay. Mögliche USPs: hohe Spezialisierung, technologische Kompetenz, fokussiertes Portfolio nach Desinvestitionen.

    Lanxess Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 07.08.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Lanxess Aktie. Mit einer Performance von -3,57 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,09 %, geht es heute bei der Lanxess Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Lanxess, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -10,96 % Verlust nach sich zog.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lanxess Aktie damit um +4,54 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,16 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Lanxess -9,81 % verloren.

    Lanxess Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,54 %
    1 Monat +14,16 %
    3 Monate -10,96 %
    1 Jahr -33,00 %
    Stand: 07.08.2026, 08:55 Uhr

    Informationen zur Lanxess Aktie

    Es gibt 86 Mio. Lanxess Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,42 Mrd. € wert.

    Vorsicht - US-Jobbericht und Iran-Unsicherheit


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    So schlagen sich die Wettbewerber von Lanxess

    BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,12 %. Evonik Industries notiert im Minus, mit -0,50 %. Covestro notiert im Plus, mit +0,17 %.

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    Ob die Lanxess Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lanxess Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Lanxess

    -5,08 %
    +4,54 %
    +14,16 %
    -10,96 %
    -33,00 %
    -44,06 %
    -74,20 %
    -63,27 %
    +10,48 %
    ISIN:DE0005470405WKN:547040
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