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    AKTIEN IM FOKUS

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    Allianz und Munich Re schwächeln nach Zahlen und Ausblick

    Für Sie zusammengefasst
    • Allianz-Aktie vorbörslich nach Quartalszahlen schwächer
    • Munich Re verliert 3,6 Prozent und senkt Umsatzziel
    • Allianz mit Rekord beim operativen Gewinn
    AKTIEN IM FOKUS - Allianz und Munich Re schwächeln nach Zahlen und Ausblick
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Allianz und der Munich Re haben am Freitag vorbörslich mit Kursverlusten auf die Quartalszahlen und Ausblicke der beiden Versicherer reagiert. Die Allianz-Papiere fielen auf der Handelsplattform Tradegate - verglichen mit dem Xetra-Schlusskurs vom Vortag - zuletzt um 0,8 Prozent auf 437,30 Euro. Für die Titel von Munich Re ging es auf Tradegate um 3,6 Prozent auf 503,90 Euro abwärts.

    Bei der Allianz stieg der operative Gewinn im zweiten Quartal um fast elf Prozent auf ein Rekordhoch. Unter dem Strich hatten sich Analysten aber mehr versprochen. Vorstandschef Oliver Bäte sieht die Allianz weiter auf Kurs zu dem geplanten operativen Jahresgewinn von 16,4 bis 18,4 Milliarden Euro. Experte Philip Kett vom Analysehaus Jefferies sprach in einer ersten Reaktion von einem enttäuschenden Wachstum im Nicht-Lebensversicherungsgeschäft.

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    Der Rückversicherer Munich Re bekommt den Preisabschwung im Geschäft mit Erstversicherern wie der Allianz deutlich zu spüren. Nach weiteren Abschlägen bei der jüngsten Vertragserneuerung kappte Vorstandschef Christoph Jurecka sein Umsatzziel für das laufende Jahr. Die Kürzung habe ihn nicht überrascht und auch der Konsens habe dies bereits in seinen Schätzungen berücksichtigt, betonte JPMorgan-Analyst Kamran Hossain./edh/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie

    Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,73 % und einem Kurs von 437,3 auf Tradegate (07. August 2026, 08:55 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um +2,13 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,29 %.

    Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 165,18 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 404,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 325,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 486,00EUR was eine Bandbreite von -25,22 %/+11,83 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Allianz - 840400 - DE0008404005

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursanstieg der Allianz-Aktie, zwischenzeitliche Gewinnmitnahmen und eine mögliche technische Überhitzung. Diskutiert werden eine erwartete Dividende von rund 18,62 Euro, die sinkende Dividendenrendite bei Kursen ab 450 Euro sowie mögliche Kurse von 480 bis 500 Euro. Befürworter verweisen auf Wachstum, gute Aussichten und Mittelzuflüsse, während andere die Bewertung bereits als hoch ansehen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Allianz eingestellt.

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    dpa-AFX
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