Allianz und Munich Re schwächeln nach Zahlen und Ausblick

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Allianz und der Munich Re haben am Freitag vorbörslich mit Kursverlusten auf die Quartalszahlen und Ausblicke der beiden Versicherer reagiert. Die Allianz-Papiere fielen auf der Handelsplattform Tradegate - verglichen mit dem Xetra-Schlusskurs vom Vortag - zuletzt um 0,8 Prozent auf 437,30 Euro. Für die Titel von Munich Re ging es auf Tradegate um 3,6 Prozent auf 503,90 Euro abwärts.

Bei der Allianz stieg der operative Gewinn im zweiten Quartal um fast elf Prozent auf ein Rekordhoch. Unter dem Strich hatten sich Analysten aber mehr versprochen. Vorstandschef Oliver Bäte sieht die Allianz weiter auf Kurs zu dem geplanten operativen Jahresgewinn von 16,4 bis 18,4 Milliarden Euro. Experte Philip Kett vom Analysehaus Jefferies sprach in einer ersten Reaktion von einem enttäuschenden Wachstum im Nicht-Lebensversicherungsgeschäft.