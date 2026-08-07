JEFFERIES stuft LANXESS AG auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Lanxess mit einem Kursziel von 14 Euro auf "Underperform" belassen. Analyst Marcus Dunford-Castro erwartet in seiner ersten Reaktion auf den Quartalsbericht leichten Druck auf die zuletzt starken Aktien, wie er am Freitagmorgen schrieb./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 01:51 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 01:51 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,70 % und einem Kurs von 16,99EUR auf Tradegate (07. August 2026, 08:56 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Marcus Dunford-Castro

Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 14

Kursziel alt: 14

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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