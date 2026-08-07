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    TenneT Germany Powers Ahead with Strong H1 2026 Growth

    Powering Germany’s energy future, TenneT Germany accelerates grid expansion, boosts earnings and secures long-term funding with record green investments.

    TenneT Germany Powers Ahead with Strong H1 2026 Growth
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • TenneT Germany invested €4.1 billion in expanding and modernising the German electricity transmission grid in H1 2026, up 14% year-on-year.
    • Underlying revenue rose 14% to €3.5 billion, while underlying EBIT increased 29% to €1.1 billion and underlying net income grew 26% to €560 million.
    • The company’s future equity funding needs were secured through its new ownership structure involving APG, GIC, NBIM, KfW and TenneT Holding.
    • TenneT Germany made its debut in the debt capital markets with €3.5 billion in green bonds, attracting orders up to 6.3 times the issuance volume.
    • Grid expansion advanced significantly: the ElbX Elbe crossing was completed, construction began at Sengwarden, the Ostbayernring was commissioned, and 188 kilometres of new grid were built.
    • TenneT Germany confirmed its 2026 outlook, expecting investments to grow by a low double-digit percentage and underlying EBIT by a mid-double-digit percentage compared with 2025.







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    TenneT Germany Powers Ahead with Strong H1 2026 Growth Powering Germany’s energy future, TenneT Germany accelerates grid expansion, boosts earnings and secures long-term funding with record green investments.
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