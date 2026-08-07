TenneT Germany wächst im ersten Halbjahr 2026 weiter
Milliardeninvestitionen, starke Gewinne, gesicherte Finanzierung: TenneT Germany treibt 2026 den Netzausbau voran und setzt neue Maßstäbe für die Energiewende.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- TenneT Germany investierte im ersten Halbjahr 2026 rund 4,1 Mrd. Euro in den Ausbau und die Modernisierung des deutschen Stromübertragungsnetzes – 14 % mehr als im Vorjahreszeitraum.
- Der bereinigte Umsatz stieg um 14 % auf 3,5 Mrd. Euro, das bereinigte EBIT um 29 % auf 1,1 Mrd. Euro und das bereinigte Halbjahresergebnis um 26 % auf 560 Mio. Euro.
- Der erwartete Eigenkapitalbedarf für das Investitionsprogramm ist durch die neue Eigentümerstruktur gesichert: APG, GIC und NBIM halten zusammen 46 %, die KfW 25,1 % und TenneT Holding 28,9 %.
- Mit einem Volumen von 3,5 Mrd. Euro platzierte TenneT Germany erfolgreich seine ersten grünen Anleihen; das Orderbuch war rund 6,3-fach überzeichnet.
- Beim Netzausbau wurden wichtige Fortschritte erzielt: Der Tunnelvortrieb für die Elbunterquerung ElbX wurde abgeschlossen, der Bau des Netzverknüpfungspunkts Sengwarden begonnen und der Ostbayernring in Betrieb genommen. Insgesamt entstanden 188 Kilometer neue Stromleitungen.
- TenneT bestätigt den Ausblick für 2026 und erwartet weiterhin ein Investitionswachstum im unteren zweistelligen Prozentbereich sowie ein Wachstum des bereinigten EBIT im mittleren zweistelligen Prozentbereich.
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