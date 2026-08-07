WARBURG RESEARCH stuft Suss MicroTec auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Suss Microtec von 93 auf 105 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Der Auftragsbestand in Rekordhöhe verspreche für 2027 eine enorme Beschleunigung der Geschäfte, schrieb Malte Schaumann am Freitag. Er kehrt nach seiner Abstufung im Mai wieder zur Kaufempfehlung für die Titel des Anlagenbauers für den Halbleitermarkt zurück./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,51 % und einem Kurs von 82,35EUR auf Tradegate (07. August 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Malte Schaumann

Analysiertes Unternehmen: Suss MicroTec

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 105

Kursziel alt: 93

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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