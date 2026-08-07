1&1 Aktie heute gefragt - deutlicher Anstieg beim Kurs - 07.08.2026

Mit einer Performance von +3,98 % konnte die 1&1 Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,53 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der 1&1 Aktie. Nach einem Plus von +5,53 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 20,650€, mit einem Plus von +3,98 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

1&1 ist ein deutscher Telekommunikationsanbieter mit Fokus auf Mobilfunk, Breitband-Internet und Hosting/Cloud-Services. Kernprodukte sind Mobilfunkverträge, DSL/Glasfaser-Anschlüsse und Webhosting. Marktstellung: wichtiger, aber kleinerer Player hinter Telekom, Vodafone und o2/Telefónica. Konkurrenz: Telekom, Vodafone, o2, Freenet. USP-Potenzial: eigenes 5G-Netz, günstige Kombitarife, starke Online-Vertriebsmarke.

Der Kurs der 1&1 Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -10,47 %.

Allein seit letzter Woche ist die 1&1 Aktie damit um +0,80 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,25 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von 1&1 einen Rückgang von -18,95 %.

1&1 Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,80 % 1 Monat -0,25 % 3 Monate -10,47 % 1 Jahr +8,88 %

Informationen zur 1&1 Aktie

Stand: 07.08.2026, 09:12 Uhr

Es gibt 177 Mio. 1&1 Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,65 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Deutsche Telekom, United Internet und Co.

Deutsche Telekom, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,03 %. United Internet notiert im Plus, mit +1,95 %. freenet notiert im Minus, mit -0,16 %. Telefonica Deutschland verliert -1,01 % Vodafone Group notiert im Plus, mit +0,79 %.

1&1 Aktie jetzt kaufen?

Ob die 1&1 Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur 1&1 Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.