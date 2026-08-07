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    Fleischproduktion sinkt - Geflügel mit größtem Rückgang

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutschlands Fleischproduktion sinkt leicht
    • Geflügelproduktion sinkt im Halbjahr um 3,2 Prozent
    • Schweinefleisch bleibt mit 63,6 Prozent dominant
    Fleischproduktion sinkt - Geflügel mit größtem Rückgang
    Foto: Siarhei - 356130783

    WIESBADEN (dpa-AFX) - Im ersten Halbjahr ist in Deutschland die Produktion von Fleisch zurückgegangen. Besonders deutlich ist der Rückgang beim Geflügel, das mit 755.000 Tonnen Fleisch 3,2 Prozent unter dem Vergleichswert aus dem Vorjahreszeitraum lag. Einen niedrigeren Wert hatte es zuletzt im ersten Halbjahr 2017 gegeben, wie das Statistische Bundesamt berichtet.

    Rindfleisch ging im gleichen Zeitraum um 0,1 Prozent zurück, während die Produktion von Schweinefleisch nahezu unverändert blieb. Schweinefleisch dominiert weiterhin mit einem Mengenanteil von 63,6 Prozent die Fleischproduktion in Deutschland.

    Gesamtproduktion leicht gesunken

    Nach den vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamts stellten die gewerblichen Schlachtunternehmen knapp 3,4 Millionen Tonnen Fleisch her. Das waren 0,7 Prozent oder 24.200 Tonnen weniger als ein Jahr zuvor.

    Dafür wurden im Halbjahr 21,7 Millionen Schweine getötet. Dazu kamen 1,4 Millionen Rinder und 343,2 Millionen Tiere verschiedener Geflügelarten. Schafe, Ziegen und Pferde machten zusammen einen Anteil von 0,3 Prozent der Fleischproduktion aus./ceb/DP/zb







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