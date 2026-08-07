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    Besonders beachtet!

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    GFT Technologies Aktie mit deutlichem Rücksetzer - 07.08.2026

    Am 07.08.2026 ist die GFT Technologies Aktie, bisher, um -4,29 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der GFT Technologies Aktie.

    Besonders beachtet! - GFT Technologies Aktie mit deutlichem Rücksetzer - 07.08.2026
    Foto: Bernd Weißbrod - picture alliance/dpa

    GFT Technologies ist ein IT-Dienstleister für Banken, Versicherer und Industrie mit Fokus auf Digitalisierung, Cloud, KI und Core-Banking-Modernisierung. Hauptleistungen: Beratung, Softwareentwicklung, Systemintegration, Managed Services. Marktstellung: spezialisierter Nischenplayer im Finanz-IT-Segment. Wichtige Konkurrenten: Accenture, Capgemini, Cognizant, TCS. USP: tiefe Branchenexpertise, regulatorisches Know-how, Partnerschaften mit Hyperscalern.

    Wie hat sich die GFT Technologies-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die GFT Technologies Aktie. Mit einer Performance von -4,29 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,26 %, geht es heute bei der GFT Technologies Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die GFT Technologies-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +28,80 % zu Buche.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die GFT Technologies Aktie damit um +6,28 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,80 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von GFT Technologies einen Anstieg von +30,17 %.

    GFT Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,28 %
    1 Monat +15,80 %
    3 Monate +28,80 %
    1 Jahr +44,41 %
    Stand: 07.08.2026, 09:21 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur GFT Technologies Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die positive Reaktion auf die Q2-Zahlen: Der Auftragsbestand stieg um 18 %, der Wynxx-Auftragsbestand im zweiten Quartal um 38 %, während EBT und Marge deutlich zulegten. Die bestätigte Prognose für 2026 sowie das Wachstumsziel bis 2029 stärken den Optimismus. Diskutiert werden eine günstige Bewertung, steigende Kursziele von über 30 Euro und weiteres Aufwärtspotenzial trotz anfänglicher Verkäufe und möglicher Short-Aktivität.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber GFT Technologies eingestellt.

    Zur GFT Technologies Diskussion

    Informationen zur GFT Technologies Aktie

    Es gibt 26 Mio. GFT Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 619,98 Mio. € wert.

    GFT Technologies SE (von NuWays AG): BUY


    Original-Research: GFT Technologies SE - from NuWays AG 07.08.2026 / 09:01 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this …

    Growth and margins moving higher


    GFT's Q2 confirms accelerating growth, improving margins and stronger visibility.

    So schlagen sich die Wettbewerber von GFT Technologies

    Capgemini, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,33 %. Cognizant Technology Solutions (A) notiert im Plus, mit +0,20 %. Accenture Registered (A) notiert im Minus, mit -0,03 %.

    GFT Technologies Aktie jetzt kaufen?


    Ob die GFT Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur GFT Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    GFT Technologies

    -4,29 %
    +6,28 %
    +15,80 %
    +28,80 %
    +44,41 %
    -3,27 %
    -13,40 %
    +21,38 %
    +41,84 %
    ISIN:DE0005800601WKN:580060
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    Markt Bote
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