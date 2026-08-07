TeamViewer Aktie heute im Plus (6,5500€) - 07.08.2026

Die TeamViewer Aktie kann am heutigen Handelstag um +2,75 % auf 6,5500€ zulegen. Das sind +0,1750 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die TeamViewer Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,47 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 6,5500€, mit einem Plus von +2,75 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

TeamViewer bietet umfassende Lösungen für Fernzugriff und -wartung, ist weltweit führend und hebt sich durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von der Konkurrenz ab.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der TeamViewer Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +18,80 %.

Allein seit letzter Woche ist die TeamViewer Aktie damit um +6,12 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +20,36 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +6,92 % gewonnen.

TeamViewer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,12 % 1 Monat +20,36 % 3 Monate +18,80 % 1 Jahr -29,23 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TeamViewer Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 07.08.2026, 09:22 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die stabile Kursentwicklung der TeamViewer-Aktie um 7 Euro und Erwartungen von über 8 Euro zum Quartalsende. Diskutiert wird zudem ein möglicher, aber als unwahrscheinlich geltender Aufstieg in einen Index im September; entscheidend seien Free-Float-Marktkapitalisierung, August-Stichtag und die 20-Tage-Durchschnittsregel. Die geplante Veröffentlichung von DEX Insights wurde verschoben, wird aber weiterhin im August erwartet. KI-Hype und steigende Kosten gelten als Risiken für den Technologiesektor.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TeamViewer eingestellt.

Informationen zur TeamViewer Aktie

Es gibt 164 Mio. TeamViewer Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,06 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,31 %.

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Ob die TeamViewer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TeamViewer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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