BARCLAYS stuft Safran auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Safran von 370 auf 390 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Es sei Zeit für Umschichtungen, schrieb Milene Kerner am Donnerstag zu Europas Triebwerkherstellern. Safran und Melrose wurden mit "Overweight" bestätigt, MTU aber auf "Underweight" abgestuft. Safran bleibe Klassenbester, während Melrose das höchste Free-Cashflow-Wachstum verspreche. MTU bleibe qualitativ durchaus gut, das Wachstumsprofil sei allerdings vergleichsweise weiter ausgereizt./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 18:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 02:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 18:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 02:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,87 % und einem Kurs von 357,7EUR auf Tradegate (07. August 2026, 09:23 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Milene Kerner
Analysiertes Unternehmen: Safran
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 390
Kursziel alt: 370
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Milene Kerner
Analysiertes Unternehmen: Safran
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 390
Kursziel alt: 370
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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