Trotz Zollhammer: Chinas Hightech-Exporte schießen weiter nach oben

Chinas Exporte sind im Juli stärker gestiegen als erwartet und bleiben damit eine wichtige Stütze der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt, wie Reuters berichtet. Vor allem die hohe globale Nachfrage nach Produkten für den Ausbau von KI-Infrastruktur treibt das Geschäft chinesischer Hightech-Unternehmen. Gleichzeitig zogen viele Exporteure Lieferungen vor, bevor neue US-Zölle in Kraft traten. Die Ausfuhren stiegen im Juli auf US-Dollar-Basis um 23,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, wie am Freitag veröffentlichte Daten der chinesischen Zollbehörde zeigen. Im Juni hatte das Wachstum noch bei 27 Prozent gelegen. Von Reuters befragte Ökonomen hatten für Juli lediglich mit einem Plus von 22,2 Prozent gerechnet.

Auch die Importe legten kräftig zu. Sie stiegen gegenüber dem Vorjahr um 27,5 Prozent. Im Juni hatte das Plus noch 36 Prozent betragen. Die Entwicklung entsprach damit weitgehend der Reuters-Prognose von 27,9 Prozent. Die starke Auslandsnachfrage gewinnt für China zunehmend an Bedeutung. Der schwache private Konsum und rückläufige Investitionen belasten die Binnenwirtschaft. Gleichzeitig wächst jedoch das Risiko neuer Handelsbarrieren. Die Beziehungen zu wichtigen Handelspartnern bleiben angespannt, während der Krieg im Nahen Osten zusätzliche Unsicherheit für die Weltwirtschaft schafft.

Die USA verschärften zuletzt erneut ihre Handelsbeschränkungen gegenüber China. Washington verbot im vergangenen Monat unter anderem den Import neuer humanoider und vierbeiniger Roboter sowie vernetzter Wechselrichter aus China. Am Donnerstag führten die USA zudem Mindestpreise und einen Zoll von 15 Prozent auf Produkte aus Polysilizium ein. Der Rohstoff wird unter anderem für Halbleiter und Solarzellen benötigt und überwiegend in China produziert.

An den Finanzmärkten wurden die Handelsdaten positiv aufgenommen. Der Yuan bewegte sich nahe einem Dreieinhalbjahreshoch, während chinesische Aktien nach Veröffentlichung der Zahlen zulegten. Besonders deutlich zeigt sich die Stärke bei Produkten rund um künstliche Intelligenz. Analysten gehen davon aus, dass die hohe Nachfrage nach KI-Infrastruktur das Exportwachstum auch im dritten Quartal und möglicherweise im gesamten zweiten Halbjahr stützen dürfte.

Der Wert der chinesischen Halbleiterexporte hat sich in den ersten sieben Monaten gegenüber dem Vorjahr nahezu verdoppelt. Die gesamten Hightech-Ausfuhren legten laut Zollbehörde um 40,7 Prozent zu. Andere Branchen entwickeln sich dagegen deutlich schwächer. Die Keramikexporte brachen um 28,3 Prozent ein, während die Ausfuhren von Spielzeug um 9,7 Prozent zurückgingen. Damit verstärkt sich die unterschiedliche Entwicklung innerhalb der chinesischen Wirtschaft. Während moderne Industriezweige vom weltweiten KI-Boom profitieren, kämpfen traditionelle Hersteller mit einer schwachen Nachfrage. Das chinesische Wirtschaftswachstum verlangsamte sich im zweiten Quartal auf 4,3 Prozent und lag damit unter dem offiziellen Jahresziel Pekings von 4,5 bis fünf Prozent.

Lynn Song, Chefökonomin für Großchina bei ING, sagte: "Die Auslandsnachfrage ist in diesem Jahr für die Wachstumsaussichten immer wichtiger geworden, da sich die K-förmige Divergenz Chinas vergrößert." Peking will deshalb den Umbau der Wirtschaft beschleunigen. Bei einem Treffen Ende vergangenen Monats forderte die politische Führung einen schnelleren Übergang von traditionellen zu neuen Wachstumstreibern. Hightech-Branchen sollen dabei eine zentrale Rolle spielen.

Auch chinesische Autohersteller expandieren massiv ins Ausland. Die Autoexporte stiegen im Juli sowohl nach Wert als auch nach Stückzahl um mehr als 50 Prozent. Ein Grund dafür ist die weiterhin verhaltene Nachfrage auf dem chinesischen Heimatmarkt. Die Rohölimporte entwickelten sich dagegen schwächer. Sie lagen im Juli 24,3 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Gegenüber dem Juni erholten sie sich allerdings von einem Tiefstand, der nahezu ein Jahrzehnt zurückreichte. China erhielt dabei auch günstiger eingekauftes Öl, das nach der kurzzeitigen Wiedereröffnung der Straße von Hormus im Juni bestellt worden war.

Trotz wiederholter Zusagen Pekings, mehr Waren aus dem Ausland zu importieren und den Handel ausgeglichener zu gestalten, bleibt Chinas enormer Überschuss ein Konfliktthema. Marktbeobachter rechnen damit, dass der Handelsüberschuss 2026 zum zweiten Mal in Folge die Marke von einer Billion US-Dollar überschreiten könnte. Handelspartner sorgen sich deshalb zunehmend um den Druck auf ihre eigenen Industrien.

Im Juli sank der chinesische Handelsüberschuss auf 112,5 Milliarden US-Dollar, nach 125,62 Milliarden US-Dollar im Juni. Gegenüber den Vereinigten Staaten verringerte sich der Überschuss leicht von 28,86 auf 28 Milliarden US-Dollar. Die chinesischen Exporte in die USA stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 17 Prozent. Die Ausfuhren in die Europäische Union legten um 16 Prozent zu, während die Importe aus der Europäischen Union um 1,4 Prozent zurückgingen. Besonders dynamisch entwickelte sich der Handel mit Südkorea. Chinas Exporte dorthin stiegen um 46,6 Prozent, die Importe sogar um 97,8 Prozent. Auch hier spielte die hohe Nachfrage nach Hightech-Produkten eine entscheidende Rolle.

Nach Einschätzung von Xu Tianchen, leitender Ökonom bei der Economist Intelligence Unit, zogen chinesische Exporteure und amerikanische Importeure im Juli zahlreiche Lieferungen vor. Hintergrund war die Erwartung höherer US-Zölle nach dem Auslaufen eines zeitweise geltenden globalen Zollsatzes von zehn Prozent Ende Juli. Die USA führten anschließend einen neuen Zoll von 12,5 Prozent auf chinesische Importe ein. Washington begründet die Maßnahme mit dem Vorwurf, bestimmte Handelspartner gingen nicht ausreichend gegen Zwangsarbeit vor. Eine weitere US-Untersuchung zu industriellen Überkapazitäten könnte künftig zusätzliche Zölle nach sich ziehen.

Für Peking schaffen die starken Exporte zugleich politischen Spielraum. Solange die Industrieproduktion und das Auslandsgeschäft das Wirtschaftswachstum stützen, könnte die Regierung umfassendere Maßnahmen zur Stärkung der Einkommen, der sozialen Sicherungssysteme und des Immobilienmarktes aufschieben.

Analysten von Macquarie rechnen deshalb weiterhin mit einer eher zurückhaltenden Unterstützung des Binnenkonsums und des Immobiliensektors. Solange Exporte und verarbeitende Industrie ausreichen, um das offizielle Wachstumsziel zu erreichen, dürfte der Druck auf Peking für größere Konjunkturprogramme begrenzt bleiben.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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