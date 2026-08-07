Crash-Prophet Michael Burry blamiert sich: Diese Wette taugt wirklich gar nichts

Doch er verfügt auch über einige Long-Wetten. Dazu gehören der US-Krankenversicherer Molina Health, Sportbekleidungshersteller Lululemon , der Tiergesundheitsspezialist Zoetis – und die Papiere von Online-Wettanbietern wie Flutter Entertainment und DraftKings . Vor allem DraftKings scheint jedoch gar nichts zu taugen, wie die am Donnerstagabend vorgelegten Zahlen zeigen.

Michael Burry ist überzeugt: Die KI-Blase wird platzen – und möglicherweise zu einem Crash ähnlich wie dem von 1987 führen als es zum Black Monday und dem bislang größten Tagesverlust des Dow-Jones-Index mit einem Minus von 22,6 Prozent gekommen war. Dementsprechend hat er sich mit Short-Wetten auf Caterpillar , Micron , Nvidia und Palantir positioniert.

... aber seine Long-Wette DraftKings scheint nicht aufzugehen

Nach einer starken Rallye auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie war mit der Aktie in den vergangenen Jahren nicht viel anzufangen. Zwar kam es zu einer zwischenzeitlichen Erholung, doch die wurde inzwischen fast vollständig verkauft. Einerseits entwickeln sich die Geschäfte langsamer als erwartet und andererseits fällt der Vorzeichenwechsel bei der Profitabilität schwerer als gedacht.

Trotz viel Rückenwind durch die Fußball-Weltmeisterschaft verzeichnete der Wettanbieter gegenüber dem Vorjahresquartal einen Umsatzrückgang von 4,6 Prozent auf 1,44 Milliarden US-Dollar. Damit wurden die Erwartungen um 80 Millionen US-Dollar verfehlt. Das Unternehmen machte in seiner Pressemitteilung "kundenfreundliche Spielausgänge" und höhere Marketingkosten für die Kundenneugewinnung verantwortlich.

Die schlugen sich auch in der Profitabilität nieder. Im Vorfeld hatten Analystinnen und Analysten auf einen bereinigten Gewinn je Aktie (Non-GAAP) von 0,19 US-Dollar getippt – DraftKings lieferte jedoch nur 0,09 US-Dollar. Ein Jahr zuvor waren dem Unternehmen noch 0,30 US-Dollar je Aktie gelungen.

Höhere Kosten fressen den Gewinn auf

Nach höheren Produkt- und Marketingkosten, die allein um fast 90 Millionen US-Dollar gestiegen sind, erwirtschaftete DraftKings einen operativen Verlusten von 68,2 Millionen US-Dollar. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch +150,6 Millionen US-Dollar erwirtschaftet.

Noch größer fiel Differenz im abgelaufenen Quartal aber beim auf die Anteilseignerinnen und -eigner entfallenden Nettogewinn. Hier stehen sich ein Vorjahresgewinn von 157,9 Millionen US-Dollar und ein Verlust in den vergangenen 3 Monaten von 67,6 Millionen US-Dollar gegenüber. Die Ertragsbasis von DraftKings ist also innerhalb von 12 Monaten erodiert.

Prognose knapp unter den Erwartungen

Für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres stellte DraftKings Erlöse in Höhe von 6,5 bis 6,9 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Damit lag die Mittelpunktschätzung von 6,7 Milliarden US-Dollar knapp unter dem Schätzwert der Expertinnen und Experten von 6,72 Milliarden US-Dollar.

Der bereinigte EBITDA-Ertrag soll sich, wie bereits am 07. Mai bekanntgegeben, auf 700 bis 900 Millionen US-Dollar belaufen. Das setzt eine gewaltige Leistungssteigerung in den kommenden Quartalen voraus. Neue Wettangebote auf dem kanadischen Markt in den Bereich Sport- und E-Sports-Wetten sollen dazu maßgeblich beitragen.

Für die Aktie wird das Eis langsam dünn

In der US-Nachbörse fiel die Kursreaktion auf das Zahlenwerk verhalten aus. Die Aktie büßte über 3 Prozent an Wert ein, nachdem sie im regulären Handel noch ein Plus von knapp 2 Prozent verzeichnet hatte. Damit droht die Aktie in Richtung 20 US-Dollar abzurutschen, wo einer der gegenwärtig letzten Unterstützungsbereiche liegt.

Sollte dieser nachhaltig (also mindestens auf Wochenschlusskursbasis) unterschritten werden, könnte DraftKings mittel- und langfristig in Richtung der Bärenmarkttiefs bei 12 US-Dollar abrutschen. Kaufsignale sind aktuell jedenfalls keine in Sicht.

Fazit: Die Chancen dürften bei anderen seiner Wetten lauern

Mit Blick auf die Unternehmensbewertung gibt es ebenfalls wenig, was Anlegerinnen und Anleger zum Kauf motivieren kann. Für das laufende Geschäftsjahr ist DraftKings mit einem KGVe von 105,5 bewertet. Dieses soll zwar 2027 auf 25,7 sinken, allerdings zeigt der zurückliegende Quartalsbericht keine Anzeichen dafür, woher die dafür nötige Gewinnexplosion kommen soll – es sind ja eher die Kosten, die explodieren. Auch andere Kennziffern lassen auf einen für Investoren nur geringen Gegenwert der Anteile schließen.

Auch angesichts der wachsenden Bedeutung von Prognosemärkten sind die Aussichten für DraftKings eher als mau zu bezeichnen. Wer im Bereich Sport- und Onlinewetten investieren möchte, sollte das lieber beim zweiten Burry-Wert Flutter Entertainment tun – hier liegen ein profitables Geschäft und annehmbare Bewertungsvielfache vor. Unter den von Burry vorgeschlagenen Wetten ist außerdem auch Dividendenwachstumswert Zoetis interessant.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die DraftKings Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,59 % und einem Kurs von 18,80EUR auf Tradegate (07. August 2026, 10:26 Uhr) gehandelt.





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