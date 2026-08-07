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    BERENBERG stuft GFT TECHNOLOGIES AG auf 'Buy'

    BERENBERG stuft GFT TECHNOLOGIES AG auf 'Buy'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für GFT Technologies mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Buy" belassen. Der Softwareanbieter habe im ersten Halbjahr die Erwartungen weitgehend erfüllt und für das dritte Quartal einen soliden Start vermeldet, schrieb Wolfgang Specht am Donnerstag. Für eine Anhebung der Schätzungen sei es aber zu früh. So hielten die Belastungen im europäischen Geschäft weiterhin an. Zudem falle der unterstützende Effekt durch die Konsolidierung von Megawork nach dem Ende des dritten Quartals weg. Der bestätigte Ausblick für 2026 zeige zudem gewisse Vorsicht des Managements angesichts zurückhaltend agierender Kunden./rob/err/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 16:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die GFT Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,11 % und einem Kurs von 23,20EUR auf Tradegate (07. August 2026, 09:34 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Wolfgang Specht
    Analysiertes Unternehmen: GFT TECHNOLOGIES AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 24
    Kursziel alt: 24
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A




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