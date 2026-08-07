Deutsche Bank-Zertifikate mit bis zu 19%-Chance und 33% Sicherheitspuffer

Wegen der starken Quartalszahlen und des bestätigten Ausblickes bestätigte die Mehrheit der Experten mit Kurszielen von bis zu 41 Euro (RBC Capital Markets) ihre Kauf- oder Halte-Empfehlungen für die Deutsche Bank-Aktie. Mit Bonus- und Discount-Zertifikaten können Anleger sogar dann hohe Renditen erzielen, wenn der Aktienkurs deutlich nachgibt.

Bonus-Zertifikat mit 19% Chance und 33% Sicherheitspuffer

Das SG-Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: DE000FG2Q984) auf die Deutsche Bank-Aktie mit Barriere bei 22 Euro, Bonuslevel und Cap bei 38 Euro, BV 1, Bewertungstag 17.9.27, konnte beim Aktienkurs von 32,75 Euro mit 31,90 Euro erworben werden. Verbleibt die Deutsche Bank-Aktie bis zum Bewertungstag permanent oberhalb der Barriere von 22 Euro, dann wird das Zertifikat mit dem Höchstbetrag von 38 Euro zurückbezahlt.

Da das Zertifikat derzeit mit 31,90 Euro gekauft werden kann, ermöglicht es bis zum September 2027 einen Bruttoertrag von 19,12 Prozent (=17 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 32,82 Prozent auf 22 Euro oder darunter fällt. Berührt oder unterschreitet die Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere und die Aktie notiert dann unterhalb des Caps, dann erhalten Anleger für jedes Zertifikat eine Aktie ins Depot geliefert.

Discount-Zertifikat mit 17% Chance und 19% Discount

Das LBBW-Discount-Zertifikat auf die Deutsche Bank-Aktie (ISIN: DE000LB6KV47), BV 1, Bewertungstag 17.9.27, mit Cap bei 31 Euro konnten Anleger beim Aktienkurs von 32,75 Euro mit 26,49 Euro kaufen. Somit ist das Zertifikat im Vergleich zum direkten Aktienkauf mit einem Abschlag (Discount) von 19,11 Prozent günstiger als die Aktie zu bekommen.

Notiert die Deutsche Bank-Aktie am Bewertungstag auf oder oberhalb des Caps von 31 Euro, dann wird das Zertifikat mit dem Höchstbetrag von 31 Euro zurückbezahlt. Deshalb ermöglicht es in 13 Monaten einen Bruttoertrag von 17,02 Prozent (=15 Prozent pro Jahr), wenn die Aktie am Bewertungstag oberhalb des Caps notiert. Befindet sich der Aktienkurs an diesem Tag unterhalb des Caps von 31 Euro, dann wird auch dieses Zertifikat mittels Aktienzuteilung getilgt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Bank-Aktien oder von Anlageprodukten auf Deutsche Bank-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.