🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTwilio (A) AktievorwärtsNachrichten zu Twilio (A)

    AWSX der Telegram-Trader.de

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Twilio dreht richtig auf: Wachstum beschleunigt sich deutlich

    Twilio liefert starke Q2-Zahlen, beschleunigt das organische Wachstum und hebt die Jahresprognose kräftig an. Auch Gewinn und Free Cashflow ziehen deutlich mit.

    AWSX der Telegram-Trader.de - Twilio dreht richtig auf: Wachstum beschleunigt sich deutlich

    Der Umsatz kletterte um 22 Prozent auf knapp 1,50 Milliarden US-Dollar. Noch interessanter finde ich allerdings das organische Wachstum. Das erreichte 17 Prozent und hat sich damit gegenüber den vergangenen Quartalen deutlich beschleunigt. Für das zweite Quartal hatte Twilio ursprünglich lediglich mit 10 bis 11 Prozent organischem Wachstum gerechnet. Die tatsächliche Entwicklung lag also deutlich darüber.

    Und Twilio wächst nicht einfach nur auf Kosten der Profitabilität. Ganz im Gegenteil. Der bereinigte operative Gewinn legte gegenüber dem Vorjahr um 29 Prozent auf 284,6 Millionen Dollar zu. Der Free Cashflow erreichte 352,6 Millionen Dollar nach 263,5 Millionen Dollar im Vorjahresquartal. Beim bereinigten Gewinn je Aktie standen 1,47 Dollar auf dem Zettel, nach 1,19 Dollar ein Jahr zuvor.

    Ein Punkt gefällt mir dabei besonders: Die Dollar-Based Net Expansion Rate ist von 108 auf 116 Prozent gestiegen. Vereinfacht gesagt bedeutet das, dass Twilio mit seinem bestehenden Kundenstamm wieder deutlich mehr Umsatz macht. Genau diese Kennzahl war in den vergangenen Jahren immer wieder eine Baustelle. Dass sie jetzt so deutlich anzieht, passt hervorragend zur Beschleunigung des organischen Wachstums.

    Der eigentliche Knaller steckt für mich allerdings im Ausblick. Twilio hebt die Prognose für das Gesamtjahr erneut kräftig an. Beim Umsatz erwartet das Management jetzt ein Wachstum von 18 bis 18,5 Prozent. Bislang waren lediglich 14 bis 15 Prozent angepeilt. Beim organischen Wachstum geht Twilio jetzt von 13 bis 13,5 Prozent aus, nachdem zuvor nur 9,5 bis 10,5 Prozent erwartet wurden.

    Auch bei der Profitabilität legt das Unternehmen noch einmal eine Schippe drauf. Sowohl beim bereinigten operativen Gewinn als auch beim Free Cashflow werden für 2026 jetzt 1,135 bis 1,155 Milliarden Dollar erwartet. Zuvor lag die Prognose jeweils bei 1,08 bis 1,10 Milliarden Dollar.

    Und auch das dritte Quartal soll ordentlich weiterlaufen. Twilio stellt einen Umsatz zwischen 1,505 und 1,515 Milliarden Dollar in Aussicht. Das entspricht einem Wachstum von 16 bis 16,5 Prozent. Organisch sollen es 11 bis 12 Prozent werden. Beim bereinigten Gewinn je Aktie erwartet das Management 1,42 bis 1,47 Dollar.

    Spannend bleibt zudem die KI-Story. Twilio positioniert seine Plattform zunehmend als Kommunikationsinfrastruktur für eine Welt, in der Menschen und KI-Agenten miteinander und mit Unternehmen kommunizieren. Das Unternehmen will die technische Infrastruktur liefern, über die solche Gespräche künftig abgewickelt werden.

    Unterm Strich ist das für mich ein richtig starkes Zahlenwerk. Twilio wächst wieder deutlich schneller, die bestehenden Kunden geben mehr Geld aus, Gewinn und Cashflow ziehen kräftig mit und gleichzeitig wird die Jahresprognose deutlich angehoben. Genau diese Kombination möchte ich bei einem Wachstumsunternehmen sehen. Nachbörse: +16,5%

     

    Twilio hat in den vergangenen Jahren einen ziemlich langen Weg vom Wachstum um jeden Preis hin zu profitablem Wachstum hinter sich. Die aktuellen Zahlen zeigen, dass dieser Umbau inzwischen Früchte trägt. Wenn das Unternehmen diese Entwicklung in den kommenden Quartalen bestätigen kann, dürfte die Twilio-Story für Anleger noch einmal deutlich interessanter werden.

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Renditemanufaktur
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AWSX der Telegram-Trader.de Twilio dreht richtig auf: Wachstum beschleunigt sich deutlich Twilio liefert starke Q2-Zahlen, beschleunigt das organische Wachstum.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     