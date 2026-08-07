Börsenstart Europa - 07.08. - TecDAX stark +1,64 %

Der MDAX bewegt sich bei 32.471,76 PKT und steigt um +0,04 %. Top-Werte: HENSOLDT +5,42 %, Deutz +5,14 %, IONOS Group +5,13 % Flop-Werte: Aurubis -5,40 %, AUMOVIO -5,11 %, Lanxess -4,10 %

Der DAX bewegt sich bei 26.263,18 PKT und steigt um +0,34 %. Top-Werte: Scout24 +4,38 %, Rheinmetall +4,18 %, SAP +2,81 % Flop-Werte: Daimler Truck Holding -3,43 %, Münchener Rück -2,98 %, Deutsche Telekom -1,01 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX bewegt sich bei 4.077,02 PKT und steigt um +1,64 %.

Top-Werte: HENSOLDT +5,42 %, IONOS Group +5,13 %, Nemetschek +4,67 %

Flop-Werte: PVA TePla -1,07 %, Deutsche Telekom -1,01 %, freenet -0,37 %

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Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 6.518,71 PKT und steigt um +0,28 %.

Top-Werte: Rheinmetall +4,18 %, SAP +2,81 %, Prosus Registered (N) +2,79 %

Flop-Werte: Münchener Rück -2,98 %, Koninklijke Ahold Delhaize -1,92 %, Iberdrola -1,25 %

Der ATX steht aktuell (09:59:55) bei 6.705,55 PKT und fällt um -0,96 %.

Top-Werte: voestalpine +0,85 %, CA-Immobilien-Anlagen +0,31 %, BAWAG Group +0,14 %

Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -2,53 %, Raiffeisen Bank International -2,34 %, Oesterreichische Post -2,16 %

Der SMI steht aktuell (09:59:46) bei 14.582,69 PKT und steigt um +0,37 %.

Top-Werte: Roche Holding Bearer Participation Cert +2,77 %, Lonza Group +2,25 %, Logitech International +1,66 %

Flop-Werte: Amrize -9,85 %, Swisscom -2,52 %, Holcim -1,60 %

Der CAC 40 steht bei 8.722,72 PKT und gewinnt bisher +0,08 %.

Top-Werte: Dassault Systemes +2,33 %, Capgemini +2,27 %, Pernod Ricard +2,27 %

Flop-Werte: Stellantis -2,41 %, Renault -1,41 %, Veolia Environnement -1,20 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.615,00 PKT und steigt um +1,15 %.

Top-Werte: Viohalco +1,06 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,98 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +0,97 %

Flop-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company -1,53 %, Jumbo -1,03 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -0,98 %