JEFFERIES stuft Brenntag auf 'Hold'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Marcus Dunford-Castro sieht am Freitag den Kurs des Chemikalienhändlers durch die erhöhte operative Ergebniszielspanne für das Gesamtjahr gestützt. Damit liege man gemessen am Mittelpunkt der Bandbreite nun leicht über dem Konsens./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 02:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 02:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 02:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 02:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,16 % und einem Kurs von 66,08EUR auf Tradegate (07. August 2026, 09:58 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Marcus Dunford-Castro
Analysiertes Unternehmen: Brenntag
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 56
Kursziel alt: 56
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Marcus Dunford-Castro
Analysiertes Unternehmen: Brenntag
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 56
Kursziel alt: 56
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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