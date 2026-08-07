Türkei, Saudi-Arabien und Pakistan schließen Verteidigungspakt

RIAD/ISLAMABAD (dpa-AFX) - Inmitten weiterer kriegerischer Eskalationen in der Golfregion sollen die Atommacht Pakistan, der Nato-Staat Türkei und die reiche Golfmonarchie Saudi-Arabien nach Angaben pakistanischer Sicherheitskreise heute einen gemeinsamen Verteidigungspakt schließen. Bei einem Treffen der Staats- und Regierungschefs der Länder im saudi-arabischen Jeddah werde ein solches Bündnis unterzeichnet, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur von mit den Angelegenheiten vertrauten Beamten in Islamabad.

Pakistans Premier Shehbaz Sharif und der mächtige Armeechef des Landes, Asim Munir, sind bereits in Saudi-Arabien. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sei am Morgen (Ortszeit) ins Königreich aufgebrochen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu.