🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    OTS

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Landwirtschaftliche Rentenbank / Rentenbank stärkt Zukunftsinvestitionen ...

    Für Sie zusammengefasst
    • Neugeschäft steigt im Halbjahr auf 5,8 Mrd. EUR
    • Programmkredite wachsen im Halbjahr um 51,4 %
    • Erneuerbare Energien treiben das Geschäft deutlich
    OTS - Landwirtschaftliche Rentenbank / Rentenbank stärkt Zukunftsinvestitionen ...
    Foto: Siarhei - 356130783

    Rentenbank stärkt Zukunftsinvestitionen der Landwirtschaft - Fördergeschäft wächst um 51 Prozent (FOTO)
    Frankfurt am Main (ots) -

    - Fördergeschäft wächst im ersten Halbjahr 2026 gegenüber dem bereits starken Vorjahreszeitraum
    - Neugeschäft in der Kundengruppe "Primärproduktion" wächst um 11,3 % - Anstieg des Neugeschäfts über alle Kundengruppen hinweg, besonders auch in der Kundengruppe "Erneuerbare Energien"
    - mit 8,0 Mrd. EUR bereits drei Viertel der Refinanzierungsmittel für das Fördergeschäft erreicht
    - Innovationsförderung zahlt auf neue Start-up-Strategie des Bundes ein

    Die Rentenbank verzeichnete im ersten Halbjahr 2026 einen Anstieg ihres Neugeschäfts auf 5,8 Mrd. EUR (1. Hj. 2025: 5,3 Mrd. EUR). Besonders dynamisch entwickelten sich hierbei die Programmkredite: Das Neugeschäft in diesem Bereich wuchs um 51,4 Prozent auf 4,2 Mrd. EUR (1. Hj. 2025: 2,8 Mrd. EUR). Das Neugeschäft in der Kundengruppe "Primärproduktion" wuchs dabei um 11,3 Prozent auf 1,1 Mrd. EUR (1. Hj. 2025: 989,5 Mio. EUR). Investitionen in Stallbauten, insbesondere für Rinder, Geflügel und Schweine, lagen über dem Vorjahresniveau. Auch die "Agrarnahen Unternehmen" verzeichneten ein starkes Wachstum: Das Neugeschäft stieg um 32,5 Prozent auf 586,5 Mio. EUR (1. Hj. 2025: 442,8 Mio. EUR). Ein besonders kräftiger Anstieg erfolgte in der Kundengruppe "Erneuerbaren Energien", deren Neugeschäft sich vor allem durch die Förderung von Windkraftanlagen auf rd. 1,6 Mrd. EUR mehr als verdoppelte (1. Hj. 2025: 636,6 Mio. EUR).

    "Das historisch starke Halbjahresergebnis im Fördergeschäft ist ein Beleg dafür, dass wir als Rentenbank mit unserem Förderportfolio stetig und schnell auf die jeweiligen Herausforderungen reagieren. Seit 2022 haben wir einen umfassenden internen Transformationsprozess angestoßen, der unsere Bank strategisch neu ausrichtet und zukunftsfähig macht. Unsere Geschäftsstrategie nimmt die Bedarfe unserer Kundengruppen fest in den Blick, indem wir innovative und effiziente Produkte an den Markt bringen. Unseren Weg werden wir konsequent fortsetzen, um als starke und verlässliche Förderbank für die Landwirtschaft und den ländlichen Raum weiter wirksam zu sein", so Nikola Steinbock, Sprecherin des Vorstands der Landwirtschaftlichen Rentenbank.

    Drei Viertel des Emissionsvolumens bereits erreicht

    Zur Refinanzierung ihres Fördergeschäfts nahm die Rentenbank im ersten Halbjahr 2026 mittel- und langfristige Kapitalmarktmittel in Höhe von 8,0 Mrd. EUR (1. Hj. 2025: 6,5 Mrd. EUR) an den internationalen Kapitalmärkten auf. Damit wurden bereits drei Viertel des für das Gesamtjahr 2026 geplanten Emissionsvolumens von 11,0 Mrd. EUR erreicht und das zu deutlich besseren Spreads als geplant. Wichtigste Emissionswährung war der Euro mit einem Anteil von 36 Prozent (1. Hj. 2025: 48 Prozent). Der Anteil des US-Dollar blieb mit 26 Prozent nahezu unverändert (1. Hj. 2025: 27 Prozent). Zu 85 Prozent wurden die Emissionen bei ausländischen Investoren platziert (1. Hj. 2025: 83 Prozent). Die größten Investorengruppen waren im ersten Halbjahr 2026 mit 58 Prozent Geschäftsbanken (1. Hj. 2025: 50 Prozent) und Zentralbanken mit 27 Prozent (1. Hj. 2025: 30 Prozent).

    Innovationsförderung zahlt auf die neue Start-up-Strategie des Bundes ein

    In der neuen Start-up- und Scale-up-Strategie der Bundesregierung sind die Maßnahmen der Rentenbank, die das Start-up- und Venture-Capital- Ökosystem stärken, enthalten. Gemeinsam mit dem Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMLEH) fördern wir gezielt agrarnahe Start-ups. Aus dem Zweckvermögen des Bundes vergeben wir Nachrangdarlehen und Innovationsgutscheine an agrarnahe Start-ups in ihrer Frühphase. Außerdem investiert die Rentenbank in Venture-Capital-Fonds. Hierfür hat sie ein Rahmenbudget von 230 Mio. Euro. Über das Gründerprogramm "Growth Alliance" werden zudem Start-ups durch spezialisierte Programme und Partnerschaften mit Wirtschaft, Wissenschaft und Politik von der ersten Idee über die Entwicklung von Geschäftsmodellen bis hin zur Skalierung im Accelerator-Umfeld begleitet. Die "Growth Alliance" ist eine Kooperation der Rentenbank mit dem BMLEH und dem Frankfurter TechQuartier.

    Kennzahlen

    DE: https://publikationen.rentenbank.de/kennzahlen/halbjahreskennzahlen-2026/

    Pressekontakt:

    Christian Pohl, Tel.: 069 2107-376, Fax: 069 2107-6447 E-Mail: mailto:pohl@rentenbank.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/34948/6328958 OTS: Landwirtschaftliche Rentenbank







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    OTS Landwirtschaftliche Rentenbank / Rentenbank stärkt Zukunftsinvestitionen ... - Fördergeschäft wächst im ersten Halbjahr 2026 gegenüber dem bereits starken Vorjahreszeitraum - Neugeschäft in der Kundengruppe "Primärproduktion" wächst um 11,3 % - Anstieg des Neugeschäfts über alle Kundengruppen hinweg, besonders auch in der …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     