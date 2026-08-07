JPMORGAN stuft MUNICH RE auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re mit einem Kursziel von 590 Euro auf "Overweight" belassen. Die Gewinnentwicklung werde fortan schwieriger, schrieb Kamran Hossain am Freitag nach den endgültigen Zahlen des Rückversicherers. Mit den vorab veröffentlichten Eckdaten hätten die Münchner positiv überrascht./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:32 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:32 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:32 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:32 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,02 % und einem Kurs von 507,2EUR auf Tradegate (07. August 2026, 10:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Kamran M Hossain
Analysiertes Unternehmen: MUNICH RE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 590
Kursziel alt: 590
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Kamran M Hossain
Analysiertes Unternehmen: MUNICH RE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 590
Kursziel alt: 590
Währung: EUR
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