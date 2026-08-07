JPMORGAN stuft MUNICH RE auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re mit einem Kursziel von 590 Euro auf "Overweight" belassen. Die Gewinnentwicklung werde fortan schwieriger, schrieb Kamran Hossain am Freitag nach den endgültigen Zahlen des Rückversicherers. Mit den vorab veröffentlichten Eckdaten hätten die Münchner positiv überrascht./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:32 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:32 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,02 % und einem Kurs von 507,2EUR auf Tradegate (07. August 2026, 10:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Kamran M Hossain

Analysiertes Unternehmen: MUNICH RE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 590

Kursziel alt: 590

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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