Bundesbank
Weniger Falschgeld in Deutschland
- Falschgeldzahlen sinken auf rund 30.000 Scheine
- Falsche 100-Euro-Scheine nehmen deutlich zu
- Fünfziger und Zwanziger sind besonders betroffen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Abwärtstrend bei den Falschgeldzahlen in Deutschland hat sich in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres fortgesetzt. Rund 30.000 gefälschte Euro-Banknoten zogen Polizei, Handel und Banken aus dem Verkehr, wie die Bundesbank mitteilte. Im ersten Halbjahr 2025 waren es noch 36.610, in der zweiten Jahreshälfte des vergangenen Jahres 31.353. Im Gesamtjahr 2025 waren die Falschgeldzahlen in Deutschland nach zuvor drei Jahren mit teils sprunghaftem Anstieg erstmals wieder gesunken.
"Es gibt in Deutschland wenig Falschgeld", bilanzierte Bundesbank-Vorstand Lutz Lienenkämper. Hierzulande Falschgeld untergejubelt zu bekommen, ist vergleichsweise unwahrscheinlich, rein rechnerisch entfallen auf Basis der jüngsten Zahlen im Jahr sieben falsche Banknoten auf 10.000 Einwohner.
Vermehrt falsche 100-Euro-Banknoten im Umlauf
Doch es gelingt es Kriminellen immer wieder, Blüten unters Volk zu bringen. Im ersten Halbjahr entstand dadurch ein Schaden von 1,75 Millionen Euro. Zuletzt waren nach Angaben der Bundesbank vermehrt falsche 100-Euro-Banknoten im Umlauf: 5.043 wurden im ersten Halbjahr entdeckt und damit 61 Prozent mehr als in den sechs Monaten zuvor.
Weil viele Geschäfte 100- und 200-Euro-Scheine gar nicht annehmen oder diese zumindest genau prüfen, bevor sie in der Kasse landen, setzen Fälscher vor allem auf 20- und 50-Euro-Scheine. Denn diese Scheine wechseln häufig den Besitzer, da wird erfahrungsgemäß nicht immer genau hingeschaut.
Der Fünfziger war im ersten Halbjahr erneut der mit Abstand am häufigsten gefälschte Schein, der in Deutschland auftauchte, mit rund 47 Prozent Anteil an allen Fälschungen. Der Zwanziger macht ein Viertel aller Blüten aus.
Fühlen - Sehen - Kippen: Gefälschte Scheine leicht erkennen
Gefälschte Geldscheine sind nach Einschätzung von Experten in der Regel leicht zu erkennen:
* Weil sie sich ganz anders anfühlen als echte Scheine.
* Weil es Fälschern nicht gelingt, Sicherheitsmerkmale der Euro-Banknoten wie das durchsichtige Porträtfenster oder die schimmernde Smaragdzahl auch nur annähernd zu kopieren.
* Weil es sich manche Kriminelle besonders leicht machen und Scheine mit Aufdrucken wie "MovieMoney" oder "Prop copy" in Umlauf bringen, die im Internet als Spielgeld oder Filmrequisite angeboten werden. Zunehmend tauchen nach Beobachtung der Bundesbank auch andere Varianten mit Schriftzügen wie "Facsimile" oder "Geçersiz" auf.
Euro-Währungshüter entwickeln neue Euro-Banknoten
Um es Geldfälschern schwerer zu machen, Euro-Banknoten nachzumachen, entwickelt die Europäische Zentralbank (EZB) derzeit eine neue Banknotenserie. Diese soll auch vom Design her anders gestaltet werden als die aktuellen Scheine. Bis zum 21. September können Europäerinnen und Europäer per Online-Umfrage abstimmen. Ende 2026 will der EZB-Rat einen Vorschlag auswählen. Bis die Menschen die neuen Euro-Banknoten in Händen halten, wird dann noch einige Zeit vergehen.
Falschgeld wird nicht ersetzt
Wer trotz aller Vorsicht doch einen gefälschten Schein untergejubelt bekommt, hat Pech gehabt: Falschgeld wird nicht ersetzt, wer es annimmt, bleibt auf dem Schaden sitzen. Man sollte allerdings auch nicht versuchen, die Blüten schnell jemand anderem anzudrehen. Denn dies ist eine Straftat, die mit einer Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe geahndet wird. Gefälschte Banknoten sollten bei Polizei oder Banken abgegeben werden.
Das gilt auch für gefälschte Münzen. Im ersten Halbjahr 2026 wurden im Zahlungsverkehr in Deutschland nach Angaben der Bundesbank fast 64.900 falsche Euro-Münzen festgestellt, überwiegend Zwei-Euro-Stücke. Nach dem Rückgang auf etwa 59.700 Falschmünzen im zweiten Halbjahr 2025 stieg deren Zahl nun wieder um 8,6 Prozent./ben/DP/mis
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EUR/USD Chartanalyse & Prognosen für die neue Woche #31
Analyse bei einem letzten Kurs von 1,1371
Die folgenden Szenarien basieren auf meiner Einschätzung und skizzieren die wahrscheinlichste Kursspanne.
EUR/USD Prognose für Montag
Am Vorjahreshoch aus dem September 2025 ist der Euro in eine Korrekturphase übergegangen, die zunächst Druck auf das 2022er-Jahreshoch ausgeübt hat. Aus der Pendelphase konnte sich der Kurs nach oben lösen und in einem Ausbruch auf den 1,21er-Bereich zielen. Dort ist jedoch wieder Verkaufsdruck in den Markt gekommen, und die Notierungen sind reihenweise unter die nahen Unterstützungen gefallen.
Nach Bruch des Januartiefs wirkte der 1,16er-Bereich als Widerstand, wodurch auch die 1,14er-Marke unterschritten wurde und der Kurs auf neue Jahrestiefs gefallen ist. Die zuletzt mehrwöchige Stabilisierung im Bereich des März-Tiefs ist in der vergangenen Woche wieder nach unten aufgelöst worden. Damit rückt die gebrochene Unterstützung als neuer Widerstand in den Fokus. Am Montag bleibt zu beobachten, ob sich der Abwärtsdruck fortsetzt oder eine erste Gegenbewegung einsetzt.
Mögliche Tagesspanne: 1,1350 bis 1,1400
Nächste Widerstände: 1,1410 | 1,1449 = Vorwochenhoch | 1,1575
Wichtige Unterstützungen: 1,1364 = Vorwochentief | 1,1324 | 1,1276
EUR/USD Prognose für Dienstag
Abhängig vom Wochenstart dürfte sich bis Dienstag herauskristallisieren, ob ein erster Ausbruch aus der vormaligen Spanne Bestand hat und sich der Abwärtsimpuls fortsetzt, oder ob eine Rückkehr über das März-Tief eine Fortsetzung der Stabilisierung einleitet. Mit Blick auf den bevorstehenden Zinsentscheid der Fed wäre bis zum Termin auch mit weniger Dynamik zu rechnen.
Mögliche Tagesspanne: 1,1330 bis 1,1390 alternativ 1,1370 bis 1,1430
EUR/USD Prognose für diese Woche
Ergänzend zum Stundenchart zeigt sich, dass der GD 20 bei rund 1,1416 nun als erster Widerstand von oben auf den Kurs drückt. Erst eine Rückeroberung dieser Marke würde die Abwärtstendenz vorerst entschärfen. Bleiben die Notierungen darunter, rückt das 2023er-Jahreshoch bei 1,1276 als nächstes Kursziel in greifbare Nähe. Entsprechende Impulse könnten durch die Ergebnisse der Fed-Sitzung am Mittwoch in den Markt kommen.
Mögliche Wochenspanne: 1,1260 bis 1,1450
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EUR/USD Prognose für nächste Woche
Abhängig von der Entwicklung in der vorangegangenen Woche könnte bei einem Bruch des 2023er-Jahreshochs der Weg für eine Ausdehnung der Abwärtsbewegung in Richtung der 1,12er-Marke frei werden. Gelingt hingegen eine Stabilisierung über dem März-Tief, wäre ein erneuter Test der 1,15er-Marke bzw. des Januartiefs das wahrscheinlichere Szenario.
Mögliche Wochenspanne: 1,1180 bis 1,1330 alternativ 1,1380 bis 1,1530
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Beste Grüße und gute Trades,
Christian Möhrer
Kagels-Trading
Montag der 13 te