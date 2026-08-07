RBC stuft Daimler Truck auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Outperform" belassen. Der Auftragseingang des Lkw-Konzerns sei mau ausgefallen, schrieb Nick Housden am Freitag. Die Jahresziele hätten aber Bestand./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 02:19 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 02:19 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,09 % und einem Kurs von 46,16EUR auf Tradegate (07. August 2026, 10:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Nick Housden

Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 52

Kursziel alt: 52

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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