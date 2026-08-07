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    Trump verliert Iran-Krieg, Gold steigt!

    Gold nun bei 4300 Dollar und aus dem Abwärtstrend ausgebrochen - und das, obwohl die Real-Zinsen (Kapitalmarkt-Zinsen minus Inflation) in den USA auf einem Mehrjahreshoch liegen (was normalerweise schlecht für Gold ist)

    Der Iran zwingt mit seinem Plan zur Kontrolle der Straße von Hormus-Plan US-Präsident Trump faktisch zu neuen Angriffen - ist es Zufall, dass Gold steigt? Gold nun bei 4300 Dollar und aus dem Abwärtstrend ausgebrochen - und das, obwohl die Real-Zinsen (Kapitalmarkt-Zinsen minus Inflation) in den USA auf einem Mehrjahreshoch liegen (was normalerweise schlecht für Gold ist). Nun hat Teheran Trump mit seinem Hormus-Plan faktisch eine Ohrfeige versetzt und damit die Fake News über einen vermeintlichen Hormus-Deal entlarvt (der ja schon vorgestern geschlossen werden sollte!). Damit provoziert der Iran neue Angriffe von Trump - was wiederum den Ölpreis nach oben treibt, und damit auch die Kapitalmarktzinsen in den USA. Trump ist wie ein Frosch im Wasser, das langsam aber sicher immer heißer wird..

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    Das Video "Trump verliert Iran-Krieg, Gold steigt! " sehen Sie hier..





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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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    Videoausblick Trump verliert Iran-Krieg, Gold steigt! Der Iran zwingt mit seinem Plan zur Kontrolle der Straße von Hormus-Plan US-Präsident Trump faktisch zu neuen Angriffen - ist es Zufall, dass Gold steigt?
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