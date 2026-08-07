Trump verliert Iran-Krieg, Gold steigt!

Der Iran zwingt mit seinem Plan zur Kontrolle der Straße von Hormus-Plan US-Präsident Trump faktisch zu neuen Angriffen - ist es Zufall, dass Gold steigt? Gold nun bei 4300 Dollar und aus dem Abwärtstrend ausgebrochen - und das, obwohl die Real-Zinsen (Kapitalmarkt-Zinsen minus Inflation) in den USA auf einem Mehrjahreshoch liegen (was normalerweise schlecht für Gold ist). Nun hat Teheran Trump mit seinem Hormus-Plan faktisch eine Ohrfeige versetzt und damit die Fake News über einen vermeintlichen Hormus-Deal entlarvt (der ja schon vorgestern geschlossen werden sollte!). Damit provoziert der Iran neue Angriffe von Trump - was wiederum den Ölpreis nach oben treibt, und damit auch die Kapitalmarktzinsen in den USA. Trump ist wie ein Frosch im Wasser, das langsam aber sicher immer heißer wird..

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