SAP Aktie legt zu - 07.08.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die SAP Aktie. Mit einer Performance von +2,95 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,37 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SAP Aktie. Nach einem Plus von +1,37 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 177,70€. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

SAP ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware (ERP, Cloud- und Datenplattformen, u.a. S/4HANA, Business Technology Platform). Fokus: Digitalisierung von Geschäftsprozessen für Großkonzerne und Mittelstand. Starke Marktstellung im globalen ERP-Segment. Wichtige Konkurrenten: Oracle, Microsoft, Salesforce, Workday. USP: tiefe Prozessintegration, breites Ökosystem, starke Industrie-Templates.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von SAP einen Gewinn von +20,15 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +13,25 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +26,80 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von SAP einen Rückgang von -17,65 %.

SAP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +13,25 % 1 Monat +26,80 % 3 Monate +20,15 % 1 Jahr -31,24 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SAP Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 07.08.2026, 10:18 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken SAP-Kursanstieg seit den Q2-Zahlen und einen charttechnischen Ausbruch mit mittelfristigem Ziel von etwa 206 Euro. Als Treiber gelten das Cloud-Wachstum auf 6,28 Milliarden Euro, die Profitabilität der Cloud-Sparte sowie SAPs KI-Partnerschaften und der breite Kundenstamm. Technisch verbessert sich das Bild durch eine steigende 50-Tage-Linie, während die 200-Tage-Linie noch abwärts zeigt. Einige erwarten daher zunächst einen Rücksetzer; andere sehen weiteres Potenzial und schichten zugunsten Oracle um.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SAP eingestellt.

Informationen zur SAP Aktie

Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 218,01 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Der Spezialist für Kollaborationssoftware Atlassian beeindruckt mit starken Zahlen, einer zuversichtlichen Prognose – und einer Kursexplosion seiner Anteile.

So schlagen sich die Wettbewerber von SAP

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,76 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,39 %. Oracle notiert im Plus, mit +0,88 %. ServiceNow legt um +2,70 % zu Workday (A) notiert im Plus, mit +1,54 %.

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Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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