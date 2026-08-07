SpaceX Aktie steigt um +0,91 % - 07.08.2026

Der Kurs der SpaceX Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -24,93 %.

Die SpaceX Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +0,91 % auf 100,46€. Damit gewinnt die Aktie +0,91 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,55 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SpaceX Aktie. Nach einem Plus von +6,55 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 100,46€, mit einem Plus von +0,91 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SpaceX Aktie damit um +0,04 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -28,08 %. Im Jahr 2026 gab es für SpaceX bisher ein Minus von -24,93 %.

SpaceX Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,04 % 1 Monat -28,08 % 3 Monate -24,93 % 1 Jahr -24,93 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SpaceX Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 07.08.2026, 10:18 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang der SpaceX-Aktie von etwa 235 auf 107 US-Dollar seit dem IPO und die Frage, ob der erwartete Abverkauf durch Mitarbeiter bereits eingepreist ist. Diskutiert werden mögliche Käufe von ETFs, Fonds und Banken zu ermäßigten Kursen, ein begrenztes Aktienangebot bei niedrigeren Preisen sowie eine mögliche Erholung oder weitere hohe Volatilität. Einige halten die Bewertung für spekulativ und sehen langfristige Kursfindung und Risiken.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SpaceX eingestellt.

Informationen zur SpaceX Aktie

Es gibt 8 Mrd. SpaceX Aktien. Damit ist das Unternehmen 762,89 Mrd. € wert.

Der SpaceX-Streubesitz hat sich nach Ablauf der Lock-up-Frist mehr als verdoppelt. In den kommenden Monaten stehen weitere Aktienfreigaben bevor. Nach dem Auslaufen der Lock-up-Beschränkung sind am Donnerstag 911,5 Millionen zusätzliche Aktien des …

Europas Börsen und der DAX sind am Freitag mit Gewinnen in den Handel gestartet. Vor den entscheidenden Arbeitsmarktdaten aus den USA bleibt die Stimmung an den Märkten positiv.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

So schlagen sich die Wettbewerber von SpaceX

Boeing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,05 %. Airbus notiert im Plus, mit +0,73 %. Lockheed Martin notiert im Plus, mit +0,04 %. Northrop Grumman legt um +0,02 % zu

SpaceX Aktie jetzt kaufen?

Ob die SpaceX Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SpaceX Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Schreibe Deinen Kommentar