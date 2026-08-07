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    Besonders beachtet!

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    SpaceX Aktie steigt um +0,91 % - 07.08.2026

    Am 07.08.2026 ist die SpaceX Aktie, bisher, um +0,91 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SpaceX Aktie.

    Besonders beachtet! - SpaceX Aktie steigt um +0,91 % - 07.08.2026
    Foto: stock.adobe.com

    SpaceX aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 07.08.2026

    Die SpaceX Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +0,91 % auf 100,46. Damit gewinnt die Aktie +0,91  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,55 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SpaceX Aktie. Nach einem Plus von +6,55 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 100,46, mit einem Plus von +0,91 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Der Kurs der SpaceX Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -24,93 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SpaceX Aktie damit um +0,04 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -28,08 %. Im Jahr 2026 gab es für SpaceX bisher ein Minus von -24,93 %.

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    SpaceX Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,04 %
    1 Monat -28,08 %
    3 Monate -24,93 %
    1 Jahr -24,93 %
    Stand: 07.08.2026, 10:18 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur SpaceX Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang der SpaceX-Aktie von etwa 235 auf 107 US-Dollar seit dem IPO und die Frage, ob der erwartete Abverkauf durch Mitarbeiter bereits eingepreist ist. Diskutiert werden mögliche Käufe von ETFs, Fonds und Banken zu ermäßigten Kursen, ein begrenztes Aktienangebot bei niedrigeren Preisen sowie eine mögliche Erholung oder weitere hohe Volatilität. Einige halten die Bewertung für spekulativ und sehen langfristige Kursfindung und Risiken.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SpaceX eingestellt.

    Zur SpaceX Diskussion

    Informationen zur SpaceX Aktie

    Es gibt 8 Mrd. SpaceX Aktien. Damit ist das Unternehmen 762,89 Mrd. € wert.

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    Ob die SpaceX Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SpaceX Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SpaceX

    +7,93 %
    +0,04 %
    -28,08 %
    -32,85 %
    ISIN:US84615Q1031WKN:A42D4F
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