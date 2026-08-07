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Rheinmetall Aktie steigt - 07.08.2026
Am 07.08.2026 ist die Rheinmetall Aktie, bisher, um +2,90 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Rheinmetall Aktie.
Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.
Rheinmetall Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 07.08.2026
Die Rheinmetall Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +2,90 % auf 1.186,00€. Damit gewinnt die Aktie +33,40 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Rheinmetall Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -4,92 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1.186,00€, mit einem Plus von +2,90 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?
Der heutige Anstieg bei Rheinmetall konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -19,60 % nicht vollständig ausgleichen.
Allein seit letzter Woche ist die Rheinmetall Aktie damit um +0,68 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,55 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Rheinmetall auf -26,00 %.
Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+0,68 %
|1 Monat
|+1,55 %
|3 Monate
|-19,60 %
|1 Jahr
|-34,66 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke operative Entwicklung Rheinmetalls mit wachsendem Umsatz, steigender Marge und einem hohen, langfristig gesicherten Auftragsbestand. Diskutiert werden die Kursreaktion und skeptische Analystenstimmen nach dem F126-Aus, die hohe Bewertung sowie Risiken durch mögliche Kürzungen bei Munitionsausgaben, Abhängigkeit von Großprogrammen und Ausführungsverzögerungen. Optimisten sehen darin Kaufchancen und weiteres Kurspotenzial.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.
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Informationen zur Rheinmetall Aktie
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Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.