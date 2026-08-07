Rheinmetall Aktie steigt - 07.08.2026

Die Rheinmetall Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +2,90 % auf 1.186,00€. Damit gewinnt die Aktie +33,40 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Rheinmetall Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -4,92 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1.186,00€, mit einem Plus von +2,90 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg bei Rheinmetall konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -19,60 % nicht vollständig ausgleichen.

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Allein seit letzter Woche ist die Rheinmetall Aktie damit um +0,68 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,55 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Rheinmetall auf -26,00 %.

Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,68 % 1 Monat +1,55 % 3 Monate -19,60 % 1 Jahr -34,66 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 07.08.2026, 10:19 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke operative Entwicklung Rheinmetalls mit wachsendem Umsatz, steigender Marge und einem hohen, langfristig gesicherten Auftragsbestand. Diskutiert werden die Kursreaktion und skeptische Analystenstimmen nach dem F126-Aus, die hohe Bewertung sowie Risiken durch mögliche Kürzungen bei Munitionsausgaben, Abhängigkeit von Großprogrammen und Ausführungsverzögerungen. Optimisten sehen darin Kaufchancen und weiteres Kurspotenzial.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 54,81 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Nach dem Fund einer Sprengstoff-Drohne auf dem Leipziger Flughafen hat der Vorstandsvorsitzende des Rüstungskonzerns Rheinmetall , Armin Papperger, mehr Anstrengungen Deutschlands bei der Drohnenabwehr angemahnt. "Wir müssen unbedingt etwas tun, um …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BAE Systems, Thales und Co.

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,09 %. Thales notiert im Plus, mit +1,40 %. General Dynamics notiert im Plus, mit +0,33 %. Lockheed Martin legt um +0,04 % zu Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,02 %.

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Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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