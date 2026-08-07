Ölpreise legen weiter zu - Verluste auf Wochensicht

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag weiter gestiegen. Im Vergleich zum Vortag ging es mit den Notierungen aber nur noch leicht nach oben. Ein Barrel (159 Liter) der weltweiten Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung Oktober kostete 83,26 US-Dollar und damit fast ein Prozent mehr als am Vorabend. Auf Wochensicht sind die Notierungen aber deutlich gefallen. Ende der vergangenen Woche hatte der Preis noch bei über 90 Dollar gelegen.

Am Donnerstag zeigte sich am Ölmarkt eine deutliche Gegenbewegung auf den kräftigen Preisrückgang in der ersten Wochenhälfte, wobei der Preis für Rohöl der Sorte Brent deutlich über die Marke von 80 Dollar je Barrel gestiegen war. Nachdem die Spekulation auf eine Einigung im Iran-Krieg mit einer Öffnung der Straße von Hormus für Öltransporte zunächst einen Preisrutsch ausgelöst hatte, überwog am Donnerstag wieder die Skepsis der Investoren.

Zuletzt hat der eskalierende Konflikt zwischen Saudi-Arabien und der Huthi-Miliz im Jemen eine Friedenslösung im Iran-Krieg erschwert. Berichten zufolge rechnet Saudi-Arabien mit Angriffen durch die Huthi-Rebellen unter Anleitung von Irans Revolutionsgarden. Dagegen geht US-Präsident Donald Trump nach eigenen Angaben weiter davon aus, dass der Iran-Krieg "ziemlich bald" enden und eine Einigung zur Öffnung der Straße von Hormus bevorstehen könnte.

"Wir nehmen inzwischen an, dass es in absehbarer Zeit nicht zu einer stabilen Friedenslösung kommen wird, weshalb in der Straße von Hormus immer wieder mit Einschränkungen gerechnet werden muss", heißt es in einer Analyse von Rohstoffexperten der Dekanbank. Vor diesem Hintergrund sei weiter mit deutlichen Preisschwankungen zu rechnen./jkr/jsl/mis



