Ölpreise legen weiter zu - Verluste auf Wochensicht
- Ölpreise steigen leicht auf 83,26 Dollar je Barrel
- Brent-Preis liegt trotz Anstieg deutlich unter 90 Dollar
- Nahostkonflikt treibt die Preisschwankungen
NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag weiter gestiegen. Im Vergleich zum Vortag ging es mit den Notierungen aber nur noch leicht nach oben. Ein Barrel (159 Liter) der weltweiten Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung Oktober kostete 83,26 US-Dollar und damit fast ein Prozent mehr als am Vorabend. Auf Wochensicht sind die Notierungen aber deutlich gefallen. Ende der vergangenen Woche hatte der Preis noch bei über 90 Dollar gelegen.
Am Donnerstag zeigte sich am Ölmarkt eine deutliche Gegenbewegung auf den kräftigen Preisrückgang in der ersten Wochenhälfte, wobei der Preis für Rohöl der Sorte Brent deutlich über die Marke von 80 Dollar je Barrel gestiegen war. Nachdem die Spekulation auf eine Einigung im Iran-Krieg mit einer Öffnung der Straße von Hormus für Öltransporte zunächst einen Preisrutsch ausgelöst hatte, überwog am Donnerstag wieder die Skepsis der Investoren.
Zuletzt hat der eskalierende Konflikt zwischen Saudi-Arabien und der Huthi-Miliz im Jemen eine Friedenslösung im Iran-Krieg erschwert. Berichten zufolge rechnet Saudi-Arabien mit Angriffen durch die Huthi-Rebellen unter Anleitung von Irans Revolutionsgarden. Dagegen geht US-Präsident Donald Trump nach eigenen Angaben weiter davon aus, dass der Iran-Krieg "ziemlich bald" enden und eine Einigung zur Öffnung der Straße von Hormus bevorstehen könnte.
"Wir nehmen inzwischen an, dass es in absehbarer Zeit nicht zu einer stabilen Friedenslösung kommen wird, weshalb in der Straße von Hormus immer wieder mit Einschränkungen gerechnet werden muss", heißt es in einer Analyse von Rohstoffexperten der Dekanbank. Vor diesem Hintergrund sei weiter mit deutlichen Preisschwankungen zu rechnen./jkr/jsl/mis
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Das wird noch eine Weile so bleiben. Das krasse ist, dass die Algos immer noch auf die Fakenews von Trump reagieren, allerdings glaube ich, es liegt daran, dass sich Trumps Buddies im Vorfeld der News zu ungewöhnlichen Zeiten in Veröffentlichung der News massiv "richtig" positionieren. Das triggert dann die übrigen Algos, die ohne die "Trumpeinflüsterungen" schon im Vorfeld zu kennen, arbeiten müssen. Es ist ein absolute Sauerei wie offen und ungeniert an den Märkten manipuliert wird, ohne dass Aussichtsinstanzen einschreiten bzw. die Handelnden irgendwelche Konsequenzen zu befürchten müssen.
Ich denke das wird noch eine Zeit gehen.