JPMORGAN stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wacker Chemie mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Underweight" belassen. Der Mindest-Importpreis für Polysilizium in die USA liege über dem aktuellen Preisniveau der Exporte aus China, schrieb Chetan Udeshi am Freitag nach den neu festgelegten Bestimmungen. Mit Blick auf Wacker ändere sich für Exporte aus deutscher Produktion wenig, entscheidend seien vor allem eine höhere Auslastung und Fixkostenabsorption im US-Polysiliziumwerk des Konzerns. Dadurch könnte das Konzern-Ebitda jährlich durchaus um 40 bis 50 Millionen Euro steigen. Das Potenzial für die Ergebniserwartungen hält Udeshi mit Blick aber für begrenzt, da der Konsens das Potenzial schon widerspiegele. Zudem seien die Aktien teuer./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 08:02 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 08:02 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 95,05EUR auf Tradegate (07. August 2026, 10:06 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chetan Udeshi

Analysiertes Unternehmen: WACKER CHEMIE AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 60

Kursziel alt: 60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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