First Solar Aktie explodiert. Was steckt dahinter? - 07.08.2026

Mit einer Performance von +8,81 % konnte die First Solar Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,65 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der First Solar Aktie. Nach einem Plus von +3,65 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 231,50€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

First Solar ist ein US-Hersteller von Dünnschicht-Solarmodulen (Cadmium-Tellurid) für Utility-Scale-Solarparks. Fokus auf Entwicklung, Produktion und Projektunterstützung. Starke Position im US-Großanlagensegment, profitiert von IRA-Förderung. Wichtige Konkurrenten: JinkoSolar, Longi, Trina, Canadian Solar. USP: CdTe-Technologie mit geringeren CO₂- und Temperaturverlusten, hohe US-Fertigungstiefe.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in First Solar investiert war, konnte einen Gewinn von +14,63 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die First Solar Aktie damit um +26,09 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,21 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von First Solar -4,79 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,08 % geändert.

First Solar Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +26,09 % 1 Monat +12,21 % 3 Monate +14,63 % 1 Jahr +33,99 %

Informationen zur First Solar Aktie

Stand: 07.08.2026, 10:30 Uhr

Es gibt 107 Mio. First Solar Aktien. Damit ist das Unternehmen 24,45 Mrd.EUR € wert.

First Solar, Inc. (Nasdaq: FSLR) ("First Solar" or "the Company") today voiced strong support for the Trump Administration’s action on imports of polysilicon and its derivatives under Section 232 of the Trade Expansion Act, a move aimed at loosening …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Enphase Energy, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,06 %.

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Ob die First Solar Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur First Solar Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.