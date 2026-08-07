NAGA: Profitabilität erreicht - jetzt zählt das Wachstum

Erste Hinweise darauf gab es bereits im Juni. Nach Angaben des Managements im Earnings Call erzielte NAGA in diesem Monat einen Umsatz von 6,4 Mio. Euro und lag damit rund 38 Prozent über dem durchschnittlichen Monatswert des ersten Halbjahres. Sollte sich diese Entwicklung fortsetzen, könnte das Unternehmen im zweiten Halbjahr deutlich an Dynamik gewinnen.

Nach einem umsatzseitig schwachen ersten Halbjahr richtet sich der Blick bei NAGA inzwischen auf die kommenden Monate. Das Management rechnet unverändert mit einer deutlichen Belebung des Geschäfts und hält deshalb an seiner Prognose fest. Für 2026 werden weiterhin Erlöse von 68 bis 75 Mio. Euro sowie ein EBITDA zwischen 10 und 15 Mio. Euro angestrebt. Entscheidend wird sein, ob sich die zuletzt erkennbaren operativen Fortschritte tatsächlich in einem stärkeren Wachstum niederschlagen.

Die Grundlage dafür wurde bereits in den vergangenen Quartalen gelegt. Nach der Fusion im Jahr 2024 konzentrierte sich NAGA zunächst auf die Integration und eine umfassende Verbesserung der Kostenstruktur. Diese Maßnahmen zeigen inzwischen klar Wirkung. Obwohl die Erlöse im ersten Halbjahr – belastet durch Wechselkurseffekte sowie den stärkeren Fokus auf eigene Marketingkanäle – um 14 Prozent auf 27,7 Mio. Euro zurückgingen, verbesserte sich das EBITDA um 47 Prozent auf 4,4 Mio. Euro. Gleichzeitig stieg die operative Marge von 9,3 auf 15,1 Prozent.

Damit hat das Unternehmen bewiesen, dass sich die Profitabilität auch in einem anspruchsvollen Marktumfeld deutlich steigern lässt. Der nächste Schritt besteht nun darin, die verbesserten Strukturen wieder in beschleunigtes Umsatzwachstum umzusetzen. Gelingt dies und bestätigen die kommenden Quartale den positiven Trend aus dem Juni, dürfte sich auch die Zuversicht der Anleger weiter erhöhen. Die Voraussetzungen für eine bessere operative Entwicklung scheinen jedenfalls geschaffen.

(aktien-global.de, erstellt 07.08.26, 10:21 Uhr, veröffentlicht 07.08.26, 10:28 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/)

Die The Naga Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,34 % und einem Kurs von 3,40EUR auf Tradegate (07. August 2026, 09:31 Uhr) gehandelt.