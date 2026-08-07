🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThe Naga Group AktievorwärtsNachrichten zu The Naga Group
    133 Aufrufe 133 0 Kommentare 0 Kommentare

    NAGA: Profitabilität erreicht - jetzt zählt das Wachstum

    Nach einem umsatzseitig schwachen ersten Halbjahr richtet sich der Blick bei NAGA inzwischen auf die kommenden Monate. Das Management rechnet unverändert mit einer deutlichen Belebung des Geschäfts und hält deshalb an seiner Prognose fest. Für 2026 werden weiterhin Erlöse von 68 bis 75 Mio. Euro sowie ein EBITDA zwischen 10 und 15 Mio. Euro angestrebt. Entscheidend wird sein, ob sich die zuletzt erkennbaren operativen Fortschritte tatsächlich in einem stärkeren Wachstum niederschlagen.

    Erste Hinweise darauf gab es bereits im Juni. Nach Angaben des Managements im Earnings Call erzielte NAGA in diesem Monat einen Umsatz von 6,4 Mio. Euro und lag damit rund 38 Prozent über dem durchschnittlichen Monatswert des ersten Halbjahres. Sollte sich diese Entwicklung fortsetzen, könnte das Unternehmen im zweiten Halbjahr deutlich an Dynamik gewinnen.

    Die Grundlage dafür wurde bereits in den vergangenen Quartalen gelegt. Nach der Fusion im Jahr 2024 konzentrierte sich NAGA zunächst auf die Integration und eine umfassende Verbesserung der Kostenstruktur. Diese Maßnahmen zeigen inzwischen klar Wirkung. Obwohl die Erlöse im ersten Halbjahr – belastet durch Wechselkurseffekte sowie den stärkeren Fokus auf eigene Marketingkanäle – um 14 Prozent auf 27,7 Mio. Euro zurückgingen, verbesserte sich das EBITDA um 47 Prozent auf 4,4 Mio. Euro. Gleichzeitig stieg die operative Marge von 9,3 auf 15,1 Prozent.

    Damit hat das Unternehmen bewiesen, dass sich die Profitabilität auch in einem anspruchsvollen Marktumfeld deutlich steigern lässt. Der nächste Schritt besteht nun darin, die verbesserten Strukturen wieder in beschleunigtes Umsatzwachstum umzusetzen. Gelingt dies und bestätigen die kommenden Quartale den positiven Trend aus dem Juni, dürfte sich auch die Zuversicht der Anleger weiter erhöhen. Die Voraussetzungen für eine bessere operative Entwicklung scheinen jedenfalls geschaffen.

    (aktien-global.de, erstellt 07.08.26, 10:21 Uhr, veröffentlicht 07.08.26, 10:28 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/)

    Die The Naga Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,34 % und einem Kurs von 3,40EUR auf Tradegate (07. August 2026, 09:31 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Aktien Global
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Der AKTIEN-GLOBAL-RESEARCHGUIDE von www.aktien-global.de liefert aktuelle Zusammenfassungen der Small- und Mid-Cap-Analysen deutscher Researchhäuser und -abteilungen. Das gesamte Spektrum der Berichterstattung von AKTIEN-GLOBAL reicht von Marktberichten zu den wichtigsten Indizes im In- und Ausland, über News und Kommentare zu internationalen Blue-Chips bis zur laufenden Beobachtung deutscher Nebenwerte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Aktien Global
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    NAGA: Profitabilität erreicht - jetzt zählt das Wachstum Nach einem umsatzseitig schwachen ersten Halbjahr richtet sich der Blick bei NAGA inzwischen auf die kommenden Monate. Das Management rechnet unverändert mit einer deutlichen Belebung des Geschäfts und hält deshalb an seiner Prognose fest. Für 2026 …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     