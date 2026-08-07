Ciena-Aktie: Konsolidierte Stärke im Bullenmarkt nach Rally auf Rekordhoch

Der jüngste Schlusskurs liegt bei 350,10 US-Dollar (Stand 06.08.2026). Damit notiert Ciena deutlich über dem 3-Jahres-Tief von 37,20 US-Dollar und zugleich klar unter dem Rekordhoch von 539,40 US-Dollar. Rechnerisch bewegt sich der Kurs damit rund 62 Prozent über dem Tiefpunkt der vergangenen drei Jahre und etwa 38 Prozent unter dem Hoch. Charttechnisch befindet sich die Aktie somit im oberen Drittel der langfristigen Handelsspanne: Die ganz große Überhitzung vom Peak ist abgebaut, gleichzeitig bleibt das Niveau klar im Bereich eines etablierten Bullenmarktes.

Über den betrachteten Zeitraum zeigt die Aktie von Ciena einen klaren Aufwärtstrend, der sich im Verlauf deutlich beschleunigt hat. Ausgehend von Kursen knapp über 37 US-Dollar im August 2023 markierte das Papier zunächst einen moderaten Anstieg in den 40er- und 50er-Bereich, bevor ab Ende 2024 eine zunehmend steilere Aufwärtsbewegung einsetzte. Der Trend kulminierte Anfang Juni 2026 im bisherigen 3-Jahres-Hoch bei 539,40 US-Dollar. Dazwischen kam es immer wieder zu schärferen Korrekturen, etwa im Sommer 2026, die jedoch jeweils auf höherem Niveau endeten und damit das übergeordnete bullische Bild bestätigten.

200-Tage-Linie bestätigt intakten Aufwärtstrend

Die 200-Tage-Linie, berechnet aus den letzten 200 Schlusskursen seit Herbst 2025, verläuft aktuell im Bereich um etwa 330 US-Dollar. Damit handelt Ciena rund 6 Prozent oberhalb dieses langfristigen Durchschnitts. Der positive Abstand signalisiert einen weiterhin intakten Aufwärtstrend, ohne dass der Kurs extrem weit von seiner mittelfristigen Trendlinie entfernt wäre. Nach der sehr steilen Rally bis über 500 US-Dollar und der anschließenden Korrektur hat sich der Kurs wieder in die Nähe der 200-Tage-Linie zurückbewegt und diese von oben bestätigt – ein typisches Muster für eine Konsolidierung innerhalb eines laufenden Bullenmarktes.

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Wichtige Unterstützungen und Widerstände im Blick

Auf der Unterseite lassen sich mehrere markante Unterstützungszonen identifizieren. Kurzfristig bietet der Bereich um 330 bis 340 US-Dollar Halt, wo die Aktie im Juli und August 2026 mehrfach nach oben drehte. Darunter folgt eine breitere Unterstützungszone zwischen 300 und 320 US-Dollar, die bereits im März und April 2026 als Auffangbereich fungierte. Tiefer liegt eine starke mittelfristige Unterstützung im Band von 250 bis 260 US-Dollar, wo im Frühjahr 2026 wiederholt Käufer in den Markt kamen. Auf der Oberseite trifft Ciena zunächst im Bereich von 400 bis 420 US-Dollar auf einen Widerstand, an dem der Kurs im Frühjahr und Frühsommer 2026 mehrfach scheiterte. Darüber wartet eine weitere Barriere zwischen 450 und 470 US-Dollar, bevor die Zone um 500 bis 520 US-Dollar und das Rekordhoch bei 539,40 US-Dollar als übergeordnete Widerstandsregion in den Fokus rücken. Solange die Unterstützungen oberhalb von 300 US-Dollar halten, bleibt das langfristige Chartbild konstruktiv.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CIENA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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