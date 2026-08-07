AKTIE IM FOKUS
Lanxess sehr schwach - Schwieriges Umfeld
- Lanxess-Aktien fallen nach Quartalszahlen stark
- Gewinnziel bestätigt und weitere Einsparungen geplant
- Nachfrage bleibt schwierig, Analysten bleiben skeptisch
FRANKFURT (dpa-AFX) - Unter Druck geraten sind am Freitag nach Quartalszahlen die Papiere von Lanxess . Zuletzt rutschte der Kurs um 4,8 Prozent auf 16,36 Euro ab. Von der 200-Tage-Linie, die Hinweise auf den längerfristigen Trend gibt und bei Lanxess derzeit abwärtsgerichtet verläuft, entfernte er sich damit wieder etwas. Am Vortag hatten die Lanxess-Aktien noch versucht, die viel beachtete gleitende Durchschnittslinie der letzten 200 Tage zu überwinden.
Der Spezialchemiekonzern hatte im zweiten Quartal zwar von Problemen der asiatischen Konkurrenz durch den Iran-Krieg profitiert. Dieser erschwerte die Öl- und Gasversorgung in Teilen Asiens. Insgesamt bleibt das Umfeld aber schwierig. Vorstandschef Matthias Zachert betonte, es sei "kein nachhaltiger Aufschwung der Nachfrage in unseren Kernmärkten in Sicht", die Marktbedingungen blieben anspruchsvoll. Lanxess bestätigte das Jahresgewinnziel und setzt weiter auf Einsparungen.
Seit Jahresanfang haben Anleger mit Lanxess-Papieren gut 7 Prozent verloren, damit schneiden sie klar schlechter ab als er europäische Chemiesektor , der für 2026 ein Plus von fast 18 Prozent verzeichnet.
Analyst Marcus Dunford-Castro vom Investmenthaus Jefferies stufte Lanxess nach der Zahlenvorlage weiter mit "Underperform" ein. Chetan Udeshi von JPMorgan blieb auf "Neutral"; auf ihn wirkt der Ausblick von Lanxess eher beruhigend. Udeshi hob den im zweiten Quartal im Vergleich zu seiner Erwartung erheblich besseren freien Barmittelfluss hervor - ungeachtet des inflationären Umfelds./ajx/mis/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Lanxess Aktie
Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,04 % und einem Kurs von 16,59 auf Tradegate (07. August 2026, 10:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Lanxess Aktie um +4,54 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,16 %.
Die Marktkapitalisierung von Lanxess bezifferte sich zuletzt auf 1,41 Mrd..
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,750EUR. Von den letzten 4 Analysten der Lanxess Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 18,000EUR was eine Bandbreite von -14,32 %/+10,16 % bedeutet.
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na na na! Im Gegensatz zu fast allen hier kehre ich meine Loser nicht unter den Tisch. Bei Anderen liest man immer nur im Nachhinein was sie für Helden sind mit ihren geilen Deals am Low gekauft und zum Höchstkurs verkauft, nie daneben gelegen, kein Buchverluste im Depot und natürlich auch keine realisiert...wer's glaubt wird...
Vollkommen richtig.! Das Problem, die Industrie wird nach der Kurzarbeit ihre Anlagen auch nicht mehr hochfahren.